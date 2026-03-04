Directiva de América definió el futuro de Papula Garcés

América de Cali se sigue moviendo en el mercado de fichajes, confirmando nuevas incorporaciones como la del joven delantero, Tomás Ángel, pero también hablando de futuras salidas, en donde justamente está en juego el futuro deportivo de Yojan 'Papula' Garcés.

El cuadro 'escarlata' se reforzó de buena manera para afrontar la temporada 2026, en la cual tendrán el reto internacional de la Copa Sudamericana. La zona ofensiva fue en donde más le apostaron los directivos del club, confirmando el fichaje de varias figuras y por lo cual precisamente 'Papula' ya no tendría un puesto asegurado en el equipo.

En América buscan la salida de Papula Garcés

El equipo comandado por David González vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que el mercado de fichajes todavía no está cerrado tras intentar hasta el último momento contratar a Tomás Ángel, pero ahora también al querer dar por finalizado el paso de Yojan Papula Garcés en el club.

América de Cali se reforzó con grandes figuras en el ataque como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a González le seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y olfato goleador, por lo que habrían optado por la contratación del hijo de la icónica figura del fútbol colombiano, Juan Pablo Ángel.

Tanto Marcela Gómez como el propio Tulio Gómez han estado al tanto del mercado de fichajes e intentan hacer lo mejor para el equipo, por lo que entra la posibilidad de buscarle un nuevo equipo al joven delantero de tan solo 19 años que quedaría con mínimas opciones de sumar minutos América.

Fue el propio delegado deportivo de la institución 'escarlata' el que se encargó de confirmar que quieren darle un "nuevo aire" a Papula para que sume experiencia y minutos, pero todavía no han encontrado el equipo con el cual se logrará este objetivo.

¿Cómo le ha ido a Papula con América de Cali?

Garcés debutó con América en la temporada 2023 con tan solo 16 años y desde entonces tuvo la oportunidad de sumar 50 partidos, más de 1.600 minutos en los cuales se pudo reportar con siete goles y cuatro asistencias.