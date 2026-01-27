El Atanasio Girardot será el escenario de un duelo sin precedentes para el fútbol colombiano. Atlético Nacional recibirá a Inter Miami en un encuentro que ha despertado gran expectativa, no solo por el carácter internacional del compromiso, sino por la presencia de figuras que hoy dominan el panorama del fútbol mundial.

Más allá de las cifras, el compromiso representa una vitrina internacional para Nacional y una oportunidad única para la afición colombiana de presenciar un espectáculo de talla mundial; sin embargo es innegable el contraste de presupuestos.

Inter Miami llega a Medellín llega con una nómina cuyo valor de mercado ronda los 75 millones de dólares

El conjunto estadounidense, vigente campeón de la MLS, llega con una nómina cuyo valor de mercado ronda los 75 millones de dólares, una cifra muy superior a la del cuadro antioqueño, que se aproxima a los 28 millones.

Inter Miami cuenta con futbolistas de alto impacto internacional, encabezados por Lionel Messi, quien continúa siendo el jugador más valioso del plantel. A él se suman Rodrigo De Paul, pieza clave en la mitad del campo, y el joven Mateo Silvetti, uno de los jugadores con mayor proyección del club.

En Atlético Nacional, el panorama es distinto, pero no menos competitivo. El juvenil Juan José Arias representa la apuesta a futuro desde la defensa. Jorman Campuzano, por su experiencia y liderazgo, encabeza la lista de los mejor cotizados del equipo verdolaga.

Recibimiento al Inter Miami: "Se tendrá una caravana desde Rionegro, que estamos llamando el ‘recorrido de la historia’"

Ricardo Leyva Gutiérrez, uno de los promotores del ‘Partido de la Historia’, comentó detalles del recibimiento del cuadro estadounidense en Colombia: “Inter Miami llega el 30, en la tarde, más hacia la noche. Va a haber un recorrido en bus del ‘Partido de la Historia. Se tendrá una caravana desde Rionegro, que estamos llamando el ‘recorrido de la historia’ y llegan al Hotel Wake Bio que está al lado del centro comercial El Tesoro. Ahí se van a quedar”.

El representante del encuentro terminó confirmando que el recorrido del Inter Miami se organiza con las autoridades de la ciudad y gobernación para garantizar el desplazamiento y para que las personas le hagan un recibimiento al equipo de Lionel Messi.