¿Cuándo se jugará la final del Torneo Betplay y cómo se define el ascenso?

Se aproxima el cierre de una nueva edición del Torneo BetPlay y ya se definieron a sus dos protagonistas, los cuales serán Real Cartagena y Envigado FC, quienes disputarán el primer título del ascenso colombiano en una serie que promete emociones para acercarse al regreso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

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Sin embargo, la Dimayor todavía no ha hecho oficial las fechas y horarios definitivos, todo apunta a que la final se jugaría durante la última semana de mayo y los primeros días de junio, en partidos de ida y vuelta.

Así se jugará la final del Torneo Betplay 2026

Envigado fue el primero en obtener su cupo tras vencer en la última jornada a Deportes Quindío, en un agónico duelo que solamente tuvo un gol, pero que fue suficiente para sumar 11 puntos. El equipo antioqueño, que descendió recientemente a la segunda división, encontró estabilidad en la fase semifinal y ahora buscará dar el primer paso rumbo al regreso inmediato a la Liga BetPlay.

Mientras que el conjunto cartagenero selló su clasificación luego de liderar el Grupo B de los cuadrangulares semifinales, superando a rivales como Unión Magdalena, Barranquilla FC y Bogotá FC. Aunque fue justo hasta la última jornada, en donde sin jugar, logró clasificar gracias al empate sin goles de Bogotá y Unión.

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Según el reglamento de la Dimayor, la final del Torneo BetPlay se disputa en partidos de ida y vuelta. De manera preliminar, el compromiso de ida tendría lugar en Cartagena, mientras que l vuelta se jugaría en el estadio Polideportivo Sur de Envigado gracias a la mejor ubicación durante la fase regular del campeonato.

Aunque aún no existe confirmación oficial, diferentes versiones cercanas a la organización indican que el partido de ida podría disputarse entre el 27 y 28 de mayo, mientras que la vuelta se realizaría el 2 o 3 de junio.

La Dimayor definiría la programación en las próximas horas una vez finalicen todos los compromisos pendientes del calendario profesional colombiano.

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¿Cómo se definen los ascensos a la Liga Betplay?

De acuerdo con el reglamento oficial del Torneo BetPlay 2026, el primer escenario contempla que un mismo club gane tanto el campeonato del primer semestre como el del segundo semestre. Si esto ocurre, ese equipo asciende automáticamente a la primera división y asegura uno de los dos cupos disponibles para la Liga BetPlay 2027.

En ese caso, el segundo ascenso se define mediante un repechaje entre los dos mejores equipos ubicados en la tabla de reclasificación anual que no hayan logrado el ascenso directo. La serie se juega en partidos de ida y vuelta y el ganador obtiene el último boleto a la máxima categoría del fútbol colombiano.