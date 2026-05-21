Inesperada noticia de último momento con Falcao en Millonarios

La novela con Radamel Falcao en Millonarios es una completa incógnita, ya que su contrato está a punto de finalizar y también hay que tomar en cuenta que no ha tenido muchos minutos dentro del terreno de juego a causa de las lesiones.

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Por el momento, el 'tigre' se mantiene con Millonarios y con la ilusión de volver a jugar en Copa Sudamericana, ya que se mantienen con vida para seguir avanzando y todo podría indicar que regresaría para empezar a jugar de nuevo en el duelo contra Boyacá Chicó en Copa Betplay.

Falcao volvió a entrenar con Millonarios

En el partido entre América de Cali vs. Millonarios FC, que ganó el conjunto ‘escarlata’ por 3 goles a 1, el experimentado centro delantero Radamel Falcao García sufrió un fuerte choque con el defensa central, Dany Rosero.

El goleador histórico de la Selección Colombia, tras los exámenes realizados una vez fue trasladado a un centro médico, presentó una fractura en el arco cigomático, lo que lo dejó por fuera de las canchas por varias semanas.

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Falcao y el cuerpo médico del equipo decidieron no someterlo a cirugía, por lo que que el proceso de recuperación tomó más de lo esperado, pero finalmente habría llegado el momento que todos estaban esperando.

El 'tigre' regresó de manera oficial a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y se espera que pueda llegar a estar presente en el duelo de Copa Betplay contra Boyacá Chicó.

¿Cuándo será el partido de Millonarios vs Boyacá Chicó?

El encuentro entre bogotanos y boyacenses correspondiente al marco de la fecha 4 de la fase de grupos se llevará a cabo el sábado 23 de mayo sobre las 15:00 hora Colombia.

Falcao termina contrato en Millonarios

Las oportunidades de seguir sumando minutos con el cuadro 'embajador' son más nulas, ya que el equipo no logró clasificar a las finales de la Liga Betplay. Ahora la única opción para que Falcao pueda continuar en el club, tomando en cuenta que su contrato era de seis meses y vence en junio del presente año, es mantenerse con vida en la Copa Sudamericana y seguir avanzando para evitar un posible retiro del goleador.