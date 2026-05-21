Cali inició la barrida para el segundo semestre: confirmaron las primeras tres bajas

Deportivo Cali no pudo llegar a los cuartos de final en la Liga BetPlay después de un comienzo irregular con Alberto Gamero como el director técnico y luego con Rafael Dudamel que tomó las riendas en un momento similar al del 2021 cuando quedaron campeones. Sin embargo, al elenco vallecaucano no le alcanzó para estar en Play-Offs.

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Llegaron a la última fecha con vida. Tenían que superar al Deportes Tolima en Ibagué y que Millonarios no ganara, que Medellín no sumara de a tres y que Internacional de Bogotá perdiera ante Santa Fe. Justamente, se dieron los resultados de los rivales directos, pero el empate del Cali les negó la entrada a cuartos de final.

Bajo ese panorama, se espera una limpieza en el Deportivo Cali con jugadores que podrían salir de la institución para afrontar el segundo semestre del 2026. Además, todavía hay que esperar las renovaciones, dado que Avilés Hurtado no ha iniciado las conversaciones para extender su contrato.

LAS TRES PRIMERAS BAJAS DEL DEPORTIVO CALI PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Tras no conseguir los resultados ideales para sellar la clasificación, Deportivo Cali ya piensa en lo que será el segundo torneo del 2026 con la necesidad de jugar las fases finales después de años de sequía. Bien lo mencionó Rafael Dudamel en la rueda de prensa posterior a la eliminación que un semestre sin el elenco caleño en cuadrangulares no lo aguanta la institución.

Por esta razón, el Cali ya empezó a trabajar de cara al siguiente torneo. Se habla de altas y de bajas. Justamente, sobre las salidas, el club sacó un comunicado en las redes sociales afirmando que Marco Espíndola, Miguel Sánchez y Luis Manuel Orejuela no seguirán.

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Estos tres jugadores saldrán de la institución y quedarán libres para negociar con cualquier club que esté interesado en contratarlos. Además, esta situación haría que el elenco azucarero pueda subir a Luigi Ortiz al primer equipo. El arquero campeón de la Selección Colombia Sub-17 sería el tercer arquero por las ausencias de Marco Espíndola y Miguel Sánchez.

DEPORTIVO CALI TENDRÍA OTRAS BAJAS Y UNA CONTRATACIÓN CON EXPERIENCIA EN SELECCIÓN COLOMBIA

Marco Espíndola y Luis Manuel Orejuela terminan contratos con el Cali en esta mitad del 2026. No serán renovados y tendrán que buscar nuevos aires para el segundo semestre del año.

Mientras tanto, el club tendrá que renovar los contratos de Avilés Hurtado, Andrés Colorado, Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Andrés Correa, Yani Quintero y Jhon Aponzá. Habrá que esperar con qué jugadores de esta lista contará el entrenador venezolano, Rafael Dudamel.

Además de las bajas, Cali también ve posibles contrataciones. Una de ellas es nada más ni nada menos que Jeison Murillo, defensor central con proceso de Selección Colombia y que regresaría a la Liga BetPlay al club que lo formó como jugador profesional.

Jeison Murillo admitió que está manejando conversaciones con el Deportivo Cali para salir del Al-Shamal de Catar. El tema económico podría ser uno de los problemas para definir la contratación del defensor central. Los azucareros intentarán traerlo de regreso para reforzar la zaga defensiva.

CALI, CON MIRAS A LA COPA BETPLAY

Cali debutó con victoria ante Atlético Bucaramanga con un nuevo gol de Matías Orozco, una de las grandes figuras del cuadro azucarero en este primer semestre. Luego golearon a Boca Juniors de Cali con un contundente 5-1 y en la última salida superaron a Alianza Valledupar por la mínima diferencia con un único tanto de Emmanuel Reynoso.

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Esa victoria les permitió llegar a nueve unidades, y, a falta de la última jornada ante el Real Santander, el elenco azucarero se convirtió en el primer equipo que selló la clasificación para los octavos de final de la Copa BetPlay persiguiendo la chance de ganar un título.

Con este liderato, Rafael Dudamel ya tiene claro con qué rival se medirá en la fase de los octavos de final. Sin embargo, tendrán que esperar a que se juegue la serie entre Tigres y Atlético Nacional que tendrán que verse las caras con fecha todavía por definir.