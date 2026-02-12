¿Cuándo vuelve a jugar Colombia tras clasificar en el Sudamericano U20?

Está llegando a su fin la fase de grupos del Sudamericano Femenino U20 y en el Grupo A ya se conocieron las posiciones finales con los respectivos clasificados, en donde justamente está el nombre de la Selección Colombia, la cual se instauró en la primera casilla.

La Selección Colombia Femenina ha dejado una muy buena impresión en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026, consolidándose como una de las favoritas al título y mostrando un nivel competitivo y sólido dentro del certamen continental juvenil que continuará a partir del lunes 16 de febrero cuando inicie el hexagonal final.

Colombia jugará la fase final del Sudamericano el 16 de febrero

El torneo, que reúne a las selecciones juveniles femeninas de Sudamérica en una primera fase de grupos y luego un hexagonal final para definir el campeón y los clasificados al Mundial Sub-20, ha visto a Colombia dominar su grupo y avanzar con confianza a la siguiente instancia de la competencia.

El momento más destacado de la fase de grupos para Colombia fue su victoria 2-0 ante Uruguay, resultado que no solo consolidó su buen momento, sino que le aseguró la clasificación anticipada al hexagonal final. Maithe López abrió el marcador y María Fernanda Viáfara sentenció el partido con otro gol.

Finalmente cerraron su participación en esta instancia inicial con un empate sin goles ante Paraguay, pero con el primer lugar en el bolsillo tras alcanzar las ocho unidades.

Ahora, la 'tricolor' espera rival del Grupo B, el cual saldrá de la tercera casilla, en donde se encuentra parcialmente Ecuador. Dicho encuentro se llevará a cabo el lunes 16 de enero en el Estadio Luis Alfonso Giagni.

Tabla de posiciones grupo A del Sudamericano Femenino sub 20

1. Colombia, 8 puntos

2. Venezuela, 7

3. Paraguay, 5

4. Uruguay, 4

5. Chile, 2

Cabe recordar que en el hexagonal final del Sudamericano, los equipos clasificados de este grupo —Colombia, Venezuela y Paraguay— se enfrentarán en una liguilla con las tres mejores selecciones de la zona B, donde Brasil y Argentina ya aseguraron su clasificación.