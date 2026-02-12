Colombia terminó líder: empate sin goles contra Paraguay en el Sudamericano Sub-20

El Sudamericano Femenino Sub-20 en Paraguay transcurre por las últimas fechas de la fase de grupos con un vibrante duelo que podía definir las posiciones del campeonato. Por un lado, Colombia enfrentó a las locales, mientras que Venezuela en simultáneo se midió con Chile.

La tabla de posiciones podía variar con una victoria de Paraguay que, en caso de ser por varios goles, iba a tomar el liderato. También por un triunfo de Venezuela y que las colombianas no sumaran de a tres. Sin embargo, las cosas terminaron en ceros en ambos partidos, aspecto que dejó todo como estaba antes de la quinta jornada.

Fue un partido en el que ni Colombia ni Paraguay pudieron crear muchas acciones de gol y eso se vio reflejado en las pocas oportunidades a lo largo de los 90 minutos. Las paraguayas terminaron con diez jugadoras, pero tampoco fue significativo para las cafeteras.

PRIMERA PARTE CON DOS OPCIONES DE GOL: UNA POR BANDO

Carlos Paniagua dejó en la banca de suplentes a jugadoras como Maithé López, Mariana Silva, Juana Ortegón, María Fernanda Viáfara, entre otras. Aunque en Paraguay estuvo desde el arranque Claudia Martínez, una de las mejores futbolistas juveniles del mundo, no pudo crear peligro.

La primera acción clara fue a los 23 minutos cuando Colombia inquietó el arco de Támara Amarilla con un disparo de Mariana Mosquera que controló con seguridad la guardameta paraguaya. El partido fue de trámite y sin muchas acciones para las dos escuadras.

Luisa Agudelo tuvo que atajar sobre los 41 minutos después de una llegada de Pamela Villa. Su remate fue muy débil a las manos de la capitana de la Selección Colombia.

No hubo mucho tiempo para más en una primera mitad incómoda para ambas selecciones. La creación quedó debiendo y las acciones de gol tampoco aparecieron para poder romper los ceros en el tanteador.

SEGUNDO TIEMPO TRANQUIILO Y SIN GOLES

Colombia movió el banquillo con el ingreso de Isabel Weiner que entró por Isis de la Cruz. Sobre los 47 minutos, Paraguay tuvo la primera aproximación con Alison Bareiro y un disparo que pasó por encima del larguero.

Partido tranquilo y sin muchas oportunidades, pero la fricción hizo de las suyas en un saque de arco de Luisa Agudelo en la que Luz Cardozo trató de cortar una jugada clara de gol. Tiro libre para Colombia y expulsión de la zaguera.

La superioridad numérica le dio el balón a Colombia que controló, pero no pudo romper los ceros. La más clara fue en un intento de córner que Nikol Rojas tiró cerrado y estuvo cerca de convertir un gol olímpico. Paraguay inquietó en el agregado con un disparo que se fue por encima ligeramente desviado.

Colombia clasificó de manera anticipada al Hexagonal Final, mientras que Paraguay tenía que reafirmarse en esa instancia. El empate le permitió a la selección local instalarse en esas instancias finales clasificándose como tercera en la tabla de posiciones.