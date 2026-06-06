¿Cuándo y dónde jugará Colombia el Mundial Femenino?

La Copa Mundial Femenina se llevará a cabo en Brasil en 2027, marcando un momento histórico para el fútbol internacional, ya que será la primera vez que el torneo se dispute en Sudamérica.

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La FIFA confirmó que el certamen se jugará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en una edición que reunirá a las 32 mejores selecciones del planeta, en donde justamente Colombia ya escribió su nombre, y que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la década.

Colombia va al Mundial Femenino 2027

La designación de Brasil como sede fue aprobada durante el Congreso de la FIFA realizado en Bangkok en mayo de 2024. La candidatura brasileña superó a la propuesta conjunta de Bélgica, Alemania y Países Bajos, convirtiendo al gigante sudamericano en el primer país de la región en albergar un Mundial femenino.

El campeonato contará con ocho ciudades sede distribuidas en diferentes regiones del país. Entre las principales aparecen Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador.

Todos los estadios seleccionados ya fueron utilizados durante la Copa Mundial masculina de 2014, lo que garantiza infraestructura moderna, capacidad hotelera y experiencia organizativa para recibir a miles de aficionados de todo el mundo.

La edición de 2027 mantendrá el formato de 32 selecciones que debutó en Australia y Nueva Zelanda 2023. El sistema de clasificación repartirá cupos entre todas las confederaciones, mientras que Brasil tendrá asegurada su participación como anfitrión.

En el caso de Sudamérica, la Liga de Naciones Femenina de Conmebol definirá las dos plazas directas, que ya se quedaron Colombia y Argentina, y los equipos que irán al repechaje internacional.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina