¿Cuánto sería el tiempo de baja de Quintero tras lesión en River?

River Plate regresó a la acción de la Primera División del Fútbol de Argentina y junto con ello llegó también otro encuentro en el que se marchan con las manos vacías tras haber caído en su visita a Vélez por la mínima diferencia.

El Estadio José Amalfitani fue el escenario deportivo que se encargó de abrirle las puertas a este duelo de dos icónicas escuadras del fútbol argentino, de ser testigo de un golazo tempranero protagonizado por Manuel Lanzini, pero también de una nueva lesión de Juan Fernando Quintero.

Esta sería la lesión de Juanfer Quintero

Quintero también le dio una desalentadora noticia al 'muñeco' Gallardo luego de haber iniciado como habitual titular con su #10 en la espalda, pero al tener que ser sustituido tan solo 26 minutos después de haberse dado el pitazo inicial.

El volante de la Selección Colombia fue quien pidió el cambio y mientras salía del terreno de juego se le vio con bastantes gestos de dolor y tocándose el posterior de la pierna derecha. Por el momento las imágenes no dejan una sensación alentadora, pero se tendrá que esperar al parte médico oficial para conocer la gravedad de las dolencias del jugador colombiano.

Según se dio a conocer desde Argentina, el periodista Germán Balcarce contó detalles precisos. "Juan Fernando Quintero: molestia muscular en el isquiotibial derecho". Esta lesión dejaría un tiempo de recuperación acorde al nivel de gravedad que se dictamine según los estudios.

Grado 1 (sobrecarga o distensión leve):

Entre 7 y 14 días. Hay dolor leve, pero no hay ruptura significativa de fibras.

Grado 2 (desgarro parcial):

Puede tardar entre 3 y 6 semanas. Hay dolor más intenso, inflamación y dificultad para correr o acelerar.

Grado 3 (ruptura completa):

Requiere 2 a 3 meses o más, e incluso cirugía en algunos casos.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia?

Antes de que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, en la que justamente estará la Selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo jugará dos amistosos en la fecha FIFA del mes de marzo: