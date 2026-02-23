Luis Javier Suárez brilla en Sporting: líder de dos rankings en Portugal

Luis Javier Suárez se ha convertido en la gran figura de la primera división de Portugal, teniendo en cuenta el destacado rendimiento demostrado con la camiseta del Sporting CP.

El gol logrado el sábado 21 de febrero en la goleada 3-0 de Sporting CP sobre Moreirense por la fecha 23 le permitió a Suárez ser líder de la tabla de goleadores del fútbol de Portugal.

Luis Javier Suárez llegó a 20 anotaciones, las cuales ha conseguido en 22 partidos disputados.

El delantero colombiano disputa el título de máximo goleador de Portugal con el griego Vangelis Pavlidis, quien se ha destacado como la principal referencia del Benfica.

Tabla de goleadores de la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez- 20 goles

Vangelis Pavlidis - 20 goles

Yanis Begraoui - 17 goles

Luis Suárez brilla en Sporting

Luis Javier Suárez también se ha destacado como el jugador más determinante del Sporting CP, teniendo en cuenta las participaciones de gol.

Suárez registra 20 anotaciones y cuatro asistencias, por lo que registra 24 participaciones de gol.

Próximos retos de Luis Javier Suárez en Sporting CP

Actualmente, Sporting CP es segundo en la primera división de Portugal con 58 puntos, después de 18 triunfos, cuatro empates y una derrota.

El equipo del colombiano chocará este viernes 27 con Estoril en la fecha 24 de la primera división de Portugal.

Posteriormente, Suárez se medirá con Porto el martes 3 de marzo en las semifinales de la Copa de Portugal.