¿Cuántos goles ha hecho James en los Mundiales?

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, la cual será bastante especial tomando en cuenta el nuevo formato y el último baile de varias figuras del mundo del fútbol.

James Rodríguez es justamente uno de los jugadores que se robaría el protagonismo en la edición 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, ya que su ausencia fue notable en 2022 y ahora se espera volver a ver los goles del '10' en la competencia más importante.

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Inicio de James en el Mundial

El nombre de James Rodríguez quedó inscrito en la historia de la Copa Mundial de la FIFA gracias a su extraordinario rendimiento goleador, especialmente en la edición de Brasil 2014.

En total, James Rodríguez ha anotado 6 goles en Copas del Mundo, todos ellos en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que alcanzó un nivel superlativo. Su desempeño no solo lo convirtió en el máximo goleador de esa edición, sino también en el primer colombiano en lograr la Bota de Oro en un Mundial.

Durante ese campeonato, el mediocampista brilló con anotaciones memorables, entre ellas el espectacular gol frente a Uruguay en octavos de final, considerado uno de los mejores en la historia de los mundiales. Gracias a sus goles y liderazgo, Colombia alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación histórica en la competencia.

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James en el Mundial 2018

En Rusia 2018, James no logró sumar goles debido a problemas físicos que limitaron su participación, por lo que su cuenta goleadora en mundiales se mantiene en seis anotaciones.

Más allá de las cifras, el legado de James Rodríguez en los mundiales trasciende los números: su talento, visión y capacidad para aparecer en los momentos clave lo convierten en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano en la escena internacional.