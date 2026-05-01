Eduardo Méndez no le da más vueltas al futuro de Pablo Repetto en Santa Fe

Pablo Repetto vuelve a estar en el "ojo del huracán" con Santa Fe luego de lo que pasó en el marco de la fecha 3 de la Copa Libertadores en el duelo contra Platense, el cual perdieron por un marcador de 2-1 en suelo argentino.

Este nuevo resultado negativo del cuadro 'cardenal' bajo el mando de Pablo Repetto despertó bastantes dudas sobre si lo adecuado es que el uruguayo continúe al mando del equipo, pero Eduardo Méndez salió a aclarar la situación y confirmó que sí continuará a pesar de lo que se ha venido presentando dentro del campo de juego.

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Pablo Repetto se queda en Santa Fe según Eduardo Méndez

Pablo Repetto no ha podido cumplir con el objetivo por el cual fue contratado, hacer un buen papel en la Copa Libertadores, ya que han jugado tres partidos y todavía no han logrado sumar de a tres unidades, ni de local, ni de visitante.

Esta crisis ya viene preocupando a los fanáticos del club 'cardenal', ya que la clasificación se ve bastante lejos y la última esperanza podría llegar a ser obtener el cupo a Copa Sudamericana, lo que ha llevado a que presionen a la directiva del club para obtener buenos resultados, tomando medidas con el cuerpo técnico.

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Tras el nuevo resultado negativo se habló sobre la posibilidad de que no estuviera presente en el último duelo de la Liga Betplay, el cual sería definitivo para su clasificación. Sin embargo, Eduardo Méndez confirmó a través de Carlos Antonio Vélez que esto es completamente mentira y que le sigue apostando al proyecto de Repetto.

"Es mentira que Repetto no vaya a dirigir el domingo a Santa Fe. Que lo pueda seguir dirigiendo de ahí en adelante no lo sé. La noticia es que no va a dirigir el domingo y es mentira, se lo pregunté al presidente de Santa Fe y me dijo desmiéntalo".

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¿Cuándo es la última fecha de la Liga Betplay para Santa Fe?

El partido definitivo de la competencia local para el cuadro santafereño será el domingo 3 de mayo cuando se enfrente a Internacional de Bogotá sobre las 15:30 hora local en un compromiso definitivo que podría definir la clasificación del que logre llevarse los tres puntos.

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Próximo partido de Pablo Repetto con Santa Fe en Copa Libertadores

El siguiente duelo del cuadro 'cardenal' en la Copa Libertadores será en condición de local cuando se enfrente a Corinthians en el Estadio El Campín.

Este duelo corresponde a la fecha 4 de la competencia y se disputará el miércoles 6 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia, un enfrentamiento en donde Santa Fe está obligado a ganar.