Fabián Bustos se cansó de lo que pasa en Millonarios y tomará drástica decisión

Millonarios no pasa por su mejor momento en cuanto a lo deportivo tras la llegada de Fabián Bustos, quien tuvo que tomar las riendas de un equipo que ya estaba conformado por Hernán Torres y que tenía una idea de juego diferente, por lo cual tuvo que trabajar prácticamente desde cero.

Por momentos el cuadro 'embajador' ha demostrado que tiene capacidades para hacer grandes cosas, pero aún así la plantilla se torna un poco corta y hay futbolistas que no se acoplan a las necesidades de Fabián Bustos, por lo que ya se está llevando a cabo la negociación con algunos futbolistas para renovar la plantilla de cara al semestre de clausura.

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Fabián Bustos se queda en Millonarios y haría algunos cambios en la plantilla

El presente deportivo de Millonarios a nivel nacional e internacional no es el mejor de todos, ya que en Copa Sudamericana está penando su clasificación a la siguiente instancia, pues solo ha conseguido sumar una victoria desde el comienzo de la fase de grupos.

Mientras que en la Liga Betplay también está pasando por complejidades para clasificar, ya que su rendimiento fue bastante irregular durante el "todos contra todos" y, aunque todavía tiene chances de instaurarse en la próxima instancia de la competencia, está obligado a ganar y a esperar otros resultados que se den a su favor.

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Frente a esta preocupante situación se habló sobre la posible salida de Fabián Bustos de la institución, pero el estratega no dejaría al equipo solo y creería en el proyecto que hay, en especial porque está recibiendo el apoyo de Ariel Michaloutsos para conformar una plantilla competitiva para el siguiente semestre, tal como dio a conocer el periodista Guillermo Arango.

"Fabián Bustos siente tranquilidad en Millonarios por el trabajo de Michaloutsos. Ya están gestionando refuerzos, posiciones, nombres inclusive de algunos jugadores. Michaloutsos ya le está gestionando jugadores para el próximo campeonato".

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Próximo partido de Fabián Bustos con Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto en el que Fabián Bustos seguirá sumando minutos en el banquillo técnico con Millonarios a nivel internacional será justamente saliendo de Colombia y jugando en Uruguay al enfrentar a Boston River el jueves 7 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

¿Cómo le ha ido a Fabián Bustos dirigiendo a Millonarios?

El entrenador argentino de 52 años arribó al cuadro 'embajador' a inicios de la presente temporada tras su salida de Olimpia y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de dirigir en 18 ocasiones, dejando un saldo de nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas.