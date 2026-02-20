¿13600 KM son muchos o pocos kilómetros para un deportista en una semana? Independiente Medellín mantiene un cronograma apretado, eso sin contar la crisis deportiva que tuvo comprometido a su entrenador Alejandro Restrepo, y que semanas atrás tuvo que ser protegido por el grupo ante las directivas para permanecer en el cargo. Además del torneo local, tuvo que lidiar con el debut en la Copa Conmebol Libertadores. A esta situación se suma una cifra considerable de kilómetros y de tiempos de viaje.

Calendario apretado para el DIM: Pereira, Liverpool, Llaneros y Liverpool

Versiones extraoficiales aseguran que Independiente Medellín intentó postergar un día más el juego por el campeonato local del viernes, pero el equipo recibió una respuesta negativa.

Desde antes de arrancar el año se conocía que el calendario iba a estar apretado por el Mundial, torneo que obliga a terminar los campeonatos al menos un mes antes de la competencia orbital. Independiente Medellín padece el apretado calendario por la Liga y la exigente agenda internacional.

En menos de una semana recorrió más de 13.600 kilómetros entre compromisos de liga y copa, en un itinerario que puso a pone a prueba la resistencia del plantel.

Todo comenzó el sábado 14, cuando el equipo antioqueño enfrentó a Deportivo Pereira por la Liga Betplay en el estadio Atanasio Girardot, empate 1-1, Restrepo estaba en posición complicada. Tras ese compromiso, el ‘Poderoso’ emprendió una travesía internacional rumbo a Montevideo para disputar, el martes 17 de febrero, su partido de Copa Libertadores frente al Liverpool FC, lograron la victoria 1-2, Restrepo respiró.

El equipo de Alejandro Restrepo juega la fase dos de la Copa Libertadores: el partido de vuelta, el martes 24 de febrero

El recorrido incluyó el trayecto Medellín–Bogotá (417 kilómetros), luego Bogotá–Ciudad de Panamá (780 km) y posteriormente Ciudad de Panamá–Montevideo (5.500 km), para un total de 6.697 kilómetros solo en el viaje de ida hacia Uruguay. En tiempo, el desplazamiento superó las 10 horas efectivas de vuelo, sin contar escalas y tiempos de conexión.

Lea también No todo es alegría: el lamento de Lucas González tras la victoria del Tolima

Tras el compromiso en territorio uruguayo, el DIM emprendió el regreso: Montevideo–Ciudad de Panamá (5.500 km), Panamá–Bogotá (780 km) y posteriormente Bogotá–Villavicencio (124 km), sede del siguiente encuentro programado para el viernes. Solo en el retorno desde el sur del continente hasta territorio colombiano se acumularon otros 6.404 kilómetros.

En total el equipo completó 13.642 kilómetros recorridos y cerca de 22 horas de vuelo en el lapso comprendido entre el 14 y el 21 de febrero. Y aún restaba el trayecto final Villavicencio–Bogotá–Medellín (417 km adicionales) tras el partido de este viernes, cerrando así una maratón de más de 13.600 kilómetros