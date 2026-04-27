¿Cuántos Mundiales ha jugado Cristiano Ronaldo?

Hablar de Cristiano Ronaldo es referirse a uno de los futbolistas más influyentes de la era moderna. A lo largo de su carrera, el delantero portugués no solo ha brillado a nivel de clubes, sino que también ha sido protagonista constante con su selección en los torneos más importantes del planeta.

El astro luso ha disputado cinco Copas del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores con mayor presencia en la historia del torneo. Su debut mundialista se produjo en Alemania 2006, cuando aún era una joven promesa, y desde entonces no ha faltado a la cita más importante del fútbol.

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Cristiano participó en los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, defendiendo siempre la camiseta de Portugal. A lo largo de estas ediciones, no solo acumuló experiencia, sino que también dejó huella con goles y actuaciones decisivas.

Uno de sus logros más destacados es haber marcado en cinco Mundiales diferentes, un récord que lo posiciona en un lugar privilegiado dentro de la historia del torneo. Este hito refleja su longevidad, constancia y capacidad para mantenerse competitivo al más alto nivel durante más de una década.

Aunque el título mundial ha sido una deuda pendiente en su carrera, su impacto en la selección portuguesa es innegable. Cristiano Ronaldo ha sido líder, capitán y referente de varias generaciones, llevando a su país a competir de igual a igual frente a las grandes potencias.

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Con la mirada puesta en el Mundial 2026, aún queda la incógnita sobre si el delantero podrá sumar una sexta participación, lo que lo convertiría en un caso histórico dentro del fútbol mundial. Mientras tanto, su legado ya está asegurado como uno de los jugadores más importantes en la historia de los Mundiales.