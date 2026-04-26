Millonarios tiene nuevo problema: cuentas para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

A Millonarios se le complicaron sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de que se disputarán gran parte de los partidos de la jornada 18.

A pesar de haber derrotado a Deportes Tolima en condición de local con marcador de 2-0 y llegar a 25 puntos, los resultados que se registraron en otros compromisos le jugaron en contra al cuadro capitalino.

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Y es que las victorias de Deportivo Cali sobre América y de Deportivo Independiente Medellín contra Fortaleza pusieron sobre las cuerdas a Millonarios.

El equipo azucarero llegó a 26 puntos (+4 diferencia de gol) y se ubica parcialmente octavo, mientras que el antioqueño es noveno con las mismas 26 unidades, pero con +3 en la diferencia de gol.

Cuentas de Millonarios para clasificar a los playoffs

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Para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, Millonarios tendrá que derrotar en la fecha 18 a Alianza FC en condición de visita en Valledupar.

El equipo embajador tendrá que esperar que Deportivo Cali no derrote a Deportes Tolima y que Medellín no pueda sumar ante Águilas Doradas como local.

Adicionalmente, Millonarios deberá estar pendiente del duelo entre Santa Fe contra Internacional de Bogotá.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 29 puntos

7. Santa Fe - 26 puntos

8. Deportivo Cali - 26 puntos

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9. Medellín - 26 puntos

10. Millonarios - 25 puntos

11. Internacional - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas Doradas - 22 puntos

14. Llaneros - 21 puntos

15. Fortaleza - 16 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos