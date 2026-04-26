Millonarios tiene nuevo problema: cuentas para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

A Millonarios se le complicaron sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de que se disputarán gran parte de los partidos de la jornada 18.
A pesar de haber derrotado a Deportes Tolima en condición de local con marcador de 2-0 y llegar a 25 puntos, los resultados que se registraron en otros compromisos le jugaron en contra al cuadro capitalino.
Y es que las victorias de Deportivo Cali sobre América y de Deportivo Independiente Medellín contra Fortaleza pusieron sobre las cuerdas a Millonarios.
El equipo azucarero llegó a 26 puntos (+4 diferencia de gol) y se ubica parcialmente octavo, mientras que el antioqueño es noveno con las mismas 26 unidades, pero con +3 en la diferencia de gol.
Cuentas de Millonarios para clasificar a los playoffs
Para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, Millonarios tendrá que derrotar en la fecha 18 a Alianza FC en condición de visita en Valledupar.
El equipo embajador tendrá que esperar que Deportivo Cali no derrote a Deportes Tolima y que Medellín no pueda sumar ante Águilas Doradas como local.
Adicionalmente, Millonarios deberá estar pendiente del duelo entre Santa Fe contra Internacional de Bogotá.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Junior - 32 puntos
4. Deportes Tolima - 30 puntos
5. América - 30 puntos
6. Once Caldas - 29 puntos
7. Santa Fe - 26 puntos
8. Deportivo Cali - 26 puntos
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9. Medellín - 26 puntos
10. Millonarios - 25 puntos
11. Internacional - 25 puntos
12. Bucaramanga - 23 puntos
13. Águilas Doradas - 22 puntos
14. Llaneros - 21 puntos
15. Fortaleza - 16 puntos
16. Cúcuta - 16 puntos
17. Alianza - 15 puntos
18. Jaguares - 15 puntos
19. Boyacá Chicó - 14 puntos
20. Pereira - 10 puntos