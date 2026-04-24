Santa Fe pagaría dineral por retener a una figura: el guiño que dio para su continuidad

Pablo Repetto y sus dirigidos siguen en busca de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Dieron un gran avance después de superar al Cúcuta Deportivo en condición de local y de vencer al Deportivo Pasto de visitante. Esta victoria toma más importancia por lo que se vio en anteriores fechas.

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Millonarios había perdido con América, Bucaramanga con Nacional y el Deportivo Cali tampoco pudo con Boyacá Chicó. Esto le dio aire para que Santa Fe hiciera lo suyo en Bogotá y en la capital del departamento de Nariño para estar cada vez más cerca de la clasificación.

En estos compromisos, Pablo Repetto le dio la titularidad a Franco Fagúndez que ha dado de qué hablar en estas dos presentaciones. En el primer juego asistió y marcó un golazo, y, en Pasto lideró la victoria abriendo el marcador con un riflazo de larga distancia que se metió al pórtico de Geovanni Banguera.

La continuidad del uruguayo es algo que Santa Fe tendrá que definir, pero Franco Fagúndez ya ha dado argumentos para que el club pague el dineral para retenerlo a final del 2026. De hecho, una publicación permite que la hinchada cardenal se ilusione.

OMAR FERNÁNDEZ FRASICA Y FRANCO FAGÚNDEZ: EL GUIÑO PARA LA CONITNUIDAD EN SANTA FE

Sin muchos minutos en el 2025 con Santos Laguna, Franco Fagúndez fue fichado por Independiente Santa Fe en calidad de préstamo por un año y sin opción de compra. Este detalle complicaba la posibilidad de que el cuadro bogotano pudiera retener al charrúa. La única forma para que Fagúndez siga en 2027 en Bogotá es si el club paga lo que el cuadro mexicano aspira.

Después del golazo que marcó en el Departamental Libertad, Franco Fagúndez subió una publicación en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje, “feliz por el esfuerzo de todos para conseguir la victoria. Gracias Dios, todo te lo debemos a ti. Con humildad, compromiso y muchísima FÉ, vamos a ir hasta el final”.

Entre los comentarios apareció el de Omar Fernández Frasica que le tiró presión a Santa Fe para poder retener al mediocampista de 25 años. Frasica le respondió, “de a cuanto hay que poner para la vaca?”, esto haciendo alusión al dineral que tendría que poner sobre la mesa el club.

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Hay sintonía por parte del plantel actual para que Franco Fagúndez continúe como jugador de Independiente Santa Fe para el 2027. Este guiño de Omar Fernández Frasica es una muestra de eso. Ya todo quedará en Eduardo Méndez y los directivos para definir su vínculo con el club.

El hecho de que no haya opción de compra haría que Santa Fe tenga que pagar el costo de su transferencia. Santos Laguna podría pedir una cifra superior al millón de dólares. De acuerdo con Transfermarkt, su valor en el mercado es de 900,000 euros.

LAS SEÑALES DE FRANCO FAGÚNDEZ PARA SEGUIR EN SANTA FE

Después del partido contra el Cúcuta Deportivo en el que marcó y asistió, el mediocampista afirmó que está a gusto en el equipo y que quiere seguir por mucho tiempo en Bogotá. Ha encontrado una familia que le ha dado la mano tras jugar poco en Santos Laguna.

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En zona mixta, Franco afirmó que, “ojalá me queden muchos partidos por jugar, espero que me pueda quedar acá por mucho tiempo. Obviamente sé que estoy a préstamo, pero trataremos de que siga habiendo partidos así para meterle presión a la gente y al que sabemos para que me pueda comprar”.

Además, agregó que, “me siento muy feliz acá como ya lo he dicho. Estoy en una gran institución. No la pasé muy bien el año pasado donde estaba y le agradezco al profe por haberme traído y a la gente que me aceptó y al presidente. No me queda otra que tratar de rendir lo mejor posible”.