¿Cuántos Mundiales ha jugado James Rodríguez?

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y lo cierto es que Colombia regresa con todas sus estrellas al plano de la cita orbital, por lo que la presencia de James no pasa desapercibida en esta edición de la Copa del Mundo.

James Rodríguez ha construido una relación especial con la Copa del Mundo, escenario en el que ha dejado algunas de las páginas más memorables del fútbol colombiano. Hasta la fecha, el volante ofensivo ha disputado dos ediciones del torneo más importante del planeta: Copa Mundial de la FIFA 2014 y Copa Mundial de la FIFA 2018, ambas con la camiseta de la Selección Colombia.

Su irrupción en Brasil 2014 marcó un antes y un después en su carrera. En ese campeonato, James no solo fue el eje creativo del equipo dirigido por José Pékerman, sino que además se convirtió en el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, un logro histórico para un futbolista colombiano. Su gol ante Uruguay, con control de pecho y volea desde fuera del área, quedó inmortalizado como uno de los mejores en la historia de los mundiales. Colombia alcanzó los cuartos de final, firmando su mejor participación hasta ese momento.

El impacto de aquel rendimiento fue inmediato. Tras el torneo, James dio el salto al Real Madrid, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Su nombre empezó a resonar en todos los rincones del planeta, y su camiseta se convirtió en una de las más vendidas, reflejo del fenómeno en el que se había transformado tras su exhibición en Brasil.

Cuatro años después, en Rusia 2018, el contexto fue distinto. Aunque llegó como una de las principales figuras del equipo, las lesiones limitaron su rendimiento y continuidad en el torneo. Aun así, su presencia fue determinante en momentos clave, aportando experiencia y liderazgo a una selección que logró avanzar hasta los octavos de final, donde fue eliminada por Inglaterra en una ajustada tanda de penales.

A nivel estadístico, James suma 6 goles y varias asistencias en mundiales, cifras que lo ubican entre los jugadores colombianos más influyentes en esta competencia. Más allá de los números, su capacidad para asumir la responsabilidad en escenarios de máxima presión lo convirtió en el rostro de una generación que devolvió a Colombia al protagonismo internacional.

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También es importante entender su recorrido previo. Antes de brillar en la élite, James ya había representado al país en torneos juveniles como el Mundial Sub-20 de 2011, donde empezó a perfilarse como una de las grandes promesas del continente. Ese proceso formativo fue clave para su madurez futbolística y su posterior explosión en el escenario global.