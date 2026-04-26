Dudamel celebró victoria de Cali sobre América, pero reconoció "tarea pendiente"

Deportivo Cali consiguió este sábado 25 de abril un valioso triunfo en la fecha 18 de la Liga BetPlay al derrotar en una nueva edición del clásico del Valle del Cauca a América con marcador de 1-0.

Con la victoria, el equipo 'azucarero' se metió al grupo de los ocho al llegar a 26 unidades.

La clave para ganar el clásico

En rueda de prensa posterior al partido, el director técnico Rafael Dudamel aseguró que Deportivo Cali buscó la victoria y en el segundo tiempo realizó un cambio de sistema que sus jugadores entendieron y ejecutaron bien.

"Ha sido un partidazo de ida y vuelta. Le hemos ganado a un gran rival de muy buena forma. Hicimos un esfuerzo físico bravísimo desde el primer tiempo. En el segundo tiempo hubo un cambio de sistema para poder rematar con los mejores hombres que teníamos en el banco. Se entendió y se ejecutó", dijo.

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Mensaje a la hinchada

Dudamel aprovechó la rueda de prensa para dejarle un mensaje a la hinchada de Deportivo Cali para que apoyen y respalden a los jugadores.

"Crean en el trabajo que estamos haciendo, apoyen y respalden incondicionalmente a nuestros futbolistas por que tenemos un plantel brillante", afirmó.

Tarea pendiente

Finalmente, Rafael Dudamel reconoció que los jugadores de Deportivo Cali tienen una tarea pendiente.

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"Es una de las tareas pendientes, seguir madurando como equipo para mantener el nivel ante cualquier rival. La característica de un equipo grande es querer ganar siempre y ahí está la madurez del futbolista, en enfocarse y exigirse independiente del rival. En las finales hay que salir con la jerarquía que tenemos", aseguró.