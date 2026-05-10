¿Cuántos Mundiales se han jugado en toda la historia?

Hablar de la Copa del Mundo es hablar del torneo más importante en la historia del fútbol. Desde su creación en 1930, millones de aficionados alrededor del planeta han seguido cada edición con pasión, convirtiendo el campeonato organizado por la FIFA en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Hasta la fecha, se han disputado 22 Mundiales de fútbol masculino, mientras que la edición de 2026 será la número 23 en la historia. El primer campeonato se realizó en Uruguay, país que además se quedó con el título inaugural tras derrotar a Argentina en la final. Desde entonces, el torneo se celebra cada cuatro años, aunque hubo una pausa obligada debido a la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual no se jugaron los Mundiales de 1942 ni 1946.

A lo largo de los años, la Copa del Mundo ha dejado momentos imborrables para los aficionados. Desde el dominio histórico de Brazil national football team y sus cinco títulos, hasta gestas inolvidables como la de Argentina national football team en Catar 2022 o el legado de grandes selecciones europeas como Germany national football team e Italy national football team.

Cada edición también ha reflejado la evolución del fútbol mundial. Lo que comenzó con apenas 13 selecciones participantes se transformó en un espectáculo global con 32 equipos y estadios repletos en todos los continentes. Ahora, el torneo se prepara para una nueva era con el Mundial de 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con 48 selecciones.

Además de definir al campeón del planeta, los Mundiales han servido como escenario para que figuras legendarias escriban su nombre en la historia. Jugadores como Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane y Lionel Messi marcaron generaciones enteras gracias a sus actuaciones en la máxima cita del fútbol.

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Con más de nueve décadas de tradición, la Copa Mundial continúa siendo mucho más que un torneo deportivo. Es un evento capaz de unir culturas, paralizar ciudades y generar recuerdos que permanecen para siempre en la memoria de los aficionados.