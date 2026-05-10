En las horas de la noche de este sábado 9 de mayo, se llevó a cabo uno de los más apasionantes partidos de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año 2026.



En el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que tuvo una aceptable presencia de hinchas, América de Cali recibió a Independiente Santa Fe en un duelo que acaparó la atención de miles de hinchas del fútbol profesional colombiano.

América estaba llamado a ganar

Por ser local, el equipo dirigido por David Salvador González Giraldo tenía la obligación de sacar un buen resultado, esto porque la escuadra cardenal cerrará la serie en territorio capitalino.



Pero el club escarlata tenía un punto negativo para el inicio del duelo, o bueno, en realidad dos. Por lesión, el mediocampista Yeison Guzmán se perdió el duelo y por una migraña, Marlon Torres no pudo ser parte del equipo inicial.

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Sin Yeison y sin Marlon

Estas bajas se hicieron sentir en América de Cali y en diferentes momentos del juego esto fue aprovechado por Independiente Santa Fe de Bogotá. Los cardenales sabían que tenían que aprovechar esa situación.



Y bien, el aprovechamiento sirvió, pues al minuto 7 el experimentado centro delantero Hugo Rodallega marcó la apertura en el marcador. Ese fue el primer tanto que el atacante le convirtió al América de Cali.

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Empate final

A partir de ahí, los escarlatas intentaron llegar al empate y los dirigidos por Pablo Repetto hicieron todo lo posible para marcar el segundo tanto. Sin embargo, el primer tiempo terminó 1 a 1.



La historia, no obstante, cambió para el segundo tiempo, pues Adrián Ramos, también experimentado centro delantero, puso el empate tras un tiro de esquina. El duelo, al final, acabó 1 a 1. El marcador se concibe positivo para el cardenal, pues una igualdad de visitante y en la ida es oro puro. Habrá que esperar para conocer qué sucederá en la vuelta.



