¿Cuántos Mundiales tiene realmente Uruguay?

La Selección de Uruguay es una de las más históricas del fútbol mundial y también una de las que más debate genera por las cuatro estrellas que luce sobre su escudo. Aunque oficialmente la “Celeste” ha ganado dos Copas del Mundo organizadas por la FIFA, el país sudamericano considera que tiene cuatro títulos mundiales.

Uruguay conquistó los Mundiales de 1930 y 1950. El primero fue histórico porque se trató de la primera Copa del Mundo de la FIFA, disputada precisamente en territorio uruguayo. El segundo llegó con el recordado “Maracanazo”, cuando venció a Brasil en Río de Janeiro ante más de 170 mil espectadores.

Sin embargo, las otras dos estrellas corresponden a los títulos olímpicos obtenidos en París 1924 y Ámsterdam 1928. En aquella época todavía no existía la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos eran considerados el torneo internacional más importante del fútbol. Además, esos campeonatos fueron organizados bajo supervisión de la FIFA.

Por esa razón, Uruguay sostiene que esos logros tienen carácter de campeonatos mundiales y la FIFA ha permitido históricamente que la selección use cuatro estrellas en su camiseta.

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Aun así, en el registro oficial de Copas del Mundo, Uruguay aparece con dos Mundiales, mientras que los títulos olímpicos son reconocidos aparte. El debate suele reaparecer cada vez que se habla de la historia y grandeza de la selección charrúa.

Más allá de la discusión, Uruguay sigue siendo una de las selecciones más tradicionales del planeta y una potencia histórica del fútbol sudamericano.