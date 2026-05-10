Por migraña severa, este jugador no pudo estar en el América vs. Santa Fe

Un jugador del América de Cali no pudo ser parte del once inicial del club para enfrentar a Independiente Santa Fe de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



El compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, terminó 1 a 1. Hugo Rodallega abrió el compromiso para el conjunto cardenal y Adrián Ramos marcó el tanto del empate.

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Marlon Torres no pudo jugar

El jugador que se terminó perdiendo el cotejo en el conjunto escarlata fue el defensa central Marlon Torres, habitual titular. El exfutbolista del Deportes Tolima habría sufrido una migraña severa.

Antes del inicio del duelo, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, el conjunto escarlata anunció el cambio de la siguiente manera: “Cambio de último momento: sale Marlon Torres de la convocatoria e ingresa Andrés Mosquera en nuestro once inicial”.

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Baja sensible

Es de resaltar que Marlon Torres le hizo mucha falta a la escuadra de la capital del departamento del Valle del Cauca. Los hinchas del América de Cali poco confían en el rendimiento de Andrés Mosquera Guardia.



Siguiendo con temas del encuentro, luego del mismo, en conferencia de prensa, se pronunció el director técnico del cuadro caleño, el antioqueño David Salvador González Giraldo.

Palabras de David

“Definitivamente, el gol fue un golpe de esos que te deja tambaleando y te pone contra las cuerdas. Nos costó volver a entrar en el partido y, cuando nos desesperamos, se nos hace más difícil encontrar el objetivo”, dijo sobre el tanto de Hugo Rodallega.



“Terminamos con un resultado que no era el que queríamos, pero es un resultado que nos deja completamente vivos a los dos para pelear en un gran partido el próximo martes”, añadió el estratega de 43 años.