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Mundial femenino sub 17

Definidos los cuatro clasificados de Conmebol al Mundial Femenino sub 17

Mediante el Sudamericano de la categoría se confirmaron los cuatro cupos para la cita orbital.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Definidos los cuatro clasificados de Conmebol al Mundial sub 17 Femenino
Balón del Sudamericano Femenino sub 17 // Conmebol

El Campeonato Sudamericano Femenino sub 17 llegó a su fin el pasado sábado 9 de mayo y dejó definidos los cuatro representantes de la Conmebol para la próxima Copa del Mundo de la categoría. El torneo continental fue el escenario en el que se repartieron los cupos mundialistas.

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Así se definieron los cupos al Mundial Femenino sub 17

En esta edición, la Conmebol contó con cuatro plazas para el Mundial, las cuales se asignaron así: los dos finalistas obtuvieron su clasificación directa, mientras que los otros dos boletos se definieron en repechajes.

Brasil y Argentina fueron las selecciones que avanzaron a la final del certamen, asegurando desde ese momento su presencia en la Copa del Mundo. En el partido decisivo, Brasil se impuso 3-2 sobre Argentina, coronándose campeón sudamericano.

Los otros dos cupos se disputaron entre las selecciones que perdieron en semifinales y las terceras de cada grupo. En esa instancia, Chile logró imponerse 2-1 a Ecuador, en un duelo intenso que mantuvo la tensión hasta el final.

Por su parte, Venezuela superó 1-0 a Colombia en el otro repechaje, resultado que le permitió sellar su clasificación al Mundial. El conjunto vinotinto aprovechó su oportunidad en un partido cerrado y de mínima diferencia.

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¿Cuáles selecciones suramericanas están en el Mundial Femenino sub 17?

De esta manera, los cuatro clasificados de Conmebol al Mundial Femenino sub 17 son Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Estas selecciones representarán a la región en la cita orbital.

¿Cuándo se juega el Mundial Femenino sub 17?

El Mundial Femenino sub 17 se disputará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre en Marruecos, país anfitrión del torneo. Será una edición especial por la ampliación de participantes.

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En total, la competencia contará con 24 selecciones. Hasta el momento, además de las cuatro de Conmebol, ya están confirmadas Marruecos, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Nueva Zelanda, Samoa, Alemania, Francia y Noruega.

Con los cupos ya definidos en Suramérica, el foco ahora se traslada a la preparación de las clasificadas, que buscarán llegar en el mejor nivel posible a una Copa del Mundo que reunirá a las mejores selecciones juveniles del planeta.

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