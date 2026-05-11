¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?

El Mundial de 2026 marcará un cambio histórico en el fútbol internacional. La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será la edición con más selecciones y también con más partidos en toda la historia del torneo.

La FIFA confirmó que el Mundial 2026 tendrá un total de 104 partidos, una cifra récord que supera ampliamente los 64 encuentros que se disputaban tradicionalmente desde Francia 1998 hasta Catar 2022.

El aumento de partidos se debe principalmente a la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones participantes. Con más equipos clasificados, la competencia tendrá una estructura completamente diferente y una duración más extensa.

El nuevo formato contará con 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a la siguiente fase, junto con los ocho mejores terceros, lo que permitirá disputar una nueva ronda de dieciseisavos de final antes de los octavos.

Gracias a este cambio, las selecciones que lleguen hasta la final podrían disputar hasta ocho partidos, uno más que en las ediciones anteriores del Mundial.

La FIFA explicó que el objetivo de ampliar el torneo es darle más oportunidades a países de diferentes continentes y aumentar el alcance global de la Copa del Mundo.

Además, el Mundial 2026 será el primero organizado por tres países de manera conjunta. Estados Unidos, México y Canadá albergarán partidos en múltiples ciudades y estadios, en lo que promete ser uno de los eventos deportivos más grandes jamás realizados.

El incremento en la cantidad de encuentros también traerá mayores desafíos físicos para los futbolistas, razón por la cual la FIFA decidió mantener listas ampliadas de hasta 26 jugadores por selección.

Con más equipos, más partidos y más aficionados alrededor del mundo, el Mundial 2026 apunta a convertirse en la Copa del Mundo más ambiciosa y espectacular en la historia del fútbol.