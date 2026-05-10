La Selección Colombia atraviesa una situación preocupante a menos de un mes del Mundial de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrenta una inesperada crisis en el lateral izquierdo, una posición que durante gran parte del proceso clasificatorio nunca terminó de tener un dueño indiscutido y que ahora suma un problema mayor: las lesiones simultáneas de Johan Mojica, Cristian Borja y Deiver Machado.

Aunque habrían alternativas, Álvaro Angulo, Juan Cabal, incluso Frank Fabra en el campeonato colombiano, el puesto presenta evidentes ausencias que dejan expuesto el frente del equipo tricolor.

Colombia, sin laterales izquierdos a un mes del Mundial: Mojica, Borja y Machado, lesionados

La más reciente alarma llegó desde España con Mojica, quien abandonó lesionado el empate 1-1 entre RCD Mallorca y Villarreal CF por una molestia muscular. El lateral pidió el cambio al minuto 60 tras sentir dolor en el aductor izquierdo luego de enviar un centro al área rival. Aunque salió caminando por sus propios medios, el panorama genera preocupación por los tiempos de recuperación.

A esto se suma la situación de Borja, habitual titular en el Club América. El defensor sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, una baja sensible para el equipo mexicano y también para Lorenzo, que lo venía considerando como una alternativa fija en la convocatoria.

Colombia sin ritmo ni continuidad en una posición que ya generaba dudas

El panorama tampoco mejora con Machado. El lateral colombiano, actualmente en el FC Nantes, sufrió una lesión muscular en el muslo que prácticamente puso fin a su temporada. Aunque el técnico Vahid Halilhodzic aseguró que “no es grave”, el tiempo estimado de recuperación deja al colombiano sin competencia antes del Mundial.

La coincidencia de estas lesiones deja a Colombia sin ritmo ni continuidad en una posición que ya generaba dudas. Mojica aportaba experiencia y recorrido ofensivo; Borja ofrecía equilibrio y regularidad; mientras Machado era valorado por su intensidad física y despliegue.

Ahora, Lorenzo deberá acelerar decisiones y buscar soluciones contrarreloj en una zona sensible del campo. A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, la banda izquierda se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para Colombia.