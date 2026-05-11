[Video] James desmintió su retiro, confirmó que irá al Mundial y anunció cuándo se unirá a la Selección Colombia

El colombiano James Rodríguez fue una de las grandes figuras del partido entre Minnesota United y Austin FC, y tras el compromiso dejó un mensaje contundente sobre su futuro profesional: no tiene en sus planes retirarse en el corto plazo.

En diálogo con la transmisión oficial de la Apple TV, plataforma que emite los partidos de la MLS, el mediocampista destacó su actuación y aseguró que atraviesa un buen momento físico y mental.

Lo que dijo James tras Minnesota vs Austin

“La estrella del partido”, según la entrevistadora, fue una de las frases que resaltaron en la cobertura, reflejando el impacto que tuvo el colombiano en el desarrollo del encuentro.

James explicó que su rendimiento no es casualidad, sino el resultado del trabajo diario: “Yo me entreno bien y lo hago para hacer este tipo de cosas”, afirmó, subrayando su disciplina y compromiso.

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También destacó la importancia de estar preparado para ayudar al equipo en cualquier contexto: “Hay que estar listo para ayudar”, dijo, dejando claro que su enfoque está en el presente competitivo.

Sobre el desarrollo del juego, reconoció un detalle que pudo cambiar el resultado: “Se nos fue al final en una jugada en la que pudimos hacer algo más”, lamentó, haciendo referencia al cierre del partido.

En medio de las preguntas sobre su futuro, el 10 fue directo al hablar de su continuidad: “No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar views, likes... se deben informar mejor, y el único que va a saber hasta cuándo quiere jugar y en su momento lo diré”, expresó con firmeza.

Además, fue categórico al desmentir rumores recientes: “Todas esas cosas que se dicen son falsas, yo nunca he dicho que me voy a retirar”, aclaró, poniendo fin a las especulaciones.

Finalmente, reiteró que su mente está puesta en los próximos desafíos: “Tengo que pensar en todo lo que viene” y confirmó que el 17 de mayo se integrará a la Selección Colombia, demostrando que su carrera sigue activa y que el retiro no está en sus planes inmediatos.

Video de la entrevista que dio James Rodríguez