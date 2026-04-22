‘Cucho’ Hernández no se recupera en el Betis: Pellegrini reveló nuevo problema

Mucho se ha hablado de las oportunidades que puede tener Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández en la Selección Colombia. Seguramente, esto dependerá de sus números y sus cifras con el Real Betis, e infortunadamente, en la Liga de España lleva un buen tiempo sin la suerte necesaria para romper los arcos.

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Su último gol fue en la Europa League, anotación que, de igual forma no sirvió para poder detener la eliminación ante el Sporting Braga. Juan Camilo Hernández no ha podido convencer a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para ganarse un lugar en la nómina del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde su último tanto, Juan Camilo Hernández se quedó como ocho tantos y no ha podido aumentar esa diferencia de goles que tiene. Es el máximo artillero del Betis, pero le ha costado bastante volver a romper los arcos rivales. Contra el Girona, el delantero apenas sumó 45 minutos.

Manuel Pellegrini tomó la voz en la rueda de prensa y explicó por qué se tuvo que dar la salida del atacante pereirano que no pudo continuar en el segundo tiempo. En su lugar entró Cedric Bakambu.

LA SALIDA DE JUAN CAMILO HERNÁNDEZ QUE PREOCUPA

Infortunadamente, el ‘Cucho’ Hernández no pudo convertir en los 45 minutos que estuvo en cancha frente al Girona en condición de visitante. El pereirano tuvo que dejar el campo de juego y Manuel Pellegrini dio las razones de por qué tuvo que sustituir al atacante.

Cedric Bakambu entró y asistió para el triunfo del Betis que sigue en la zona de clasificación para competencias internacionales. Manuel Pellegrini indicó que la salida del delantero colombiano fue nada más ni nada menos que por molestias en la rodilla. Un tema que no es de ahora, sino que ya tenía problemas en anteriores partidos.

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La necesidad era sacar a Juan Camilo Hernández para no correr con un riesgo mayor en caso de que se pudiera lesionar de una manera más grave. Afortunadamente tomaron las precauciones pertinentes y lo sustituyeron. Preocupa a falta de 50 días para el Mundial en caso de que Néstor Lorenzo considere convocarlo.

BETIS TIENE DUDAS CON JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

El ‘Cucho’ Hernández salió del campo de juego con esas molestias en la rodilla y el Betis tomó los cuidados para no correr riesgos y para pensar en las siguientes fechas de la Liga de España, dado que los béticos se están jugando la clasificación para las competencias internacionales.

Y es que, Betis tendrá pocos días de descanso para regresar a la competencia. Jugaron el martes 21 de abril y el próximo partido será nada más ni nada menos que contra el Real Madrid en el Estadio La Cartuja en condición de local. Ese encuentro será el viernes 24.

Por ahora, Manuel Pellegrini es cauteloso con el estado de Juan Camilo Hernández que, seguramente va a querer jugar, especialmente porque ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid y esto puede ser un aliciente para llevarse los puntos.

Sin duda alguna, sus ocho goles esperan aumentar en próximas fechas. El problema es que se estancó en esa cifra y ahora tendrá que regresar a su mejor nivel para ganarse la confianza de Néstor Lorenzo y para afianzarse con la afición bética y con Manuel Pellegrini que sí tiene confianza plena en el risaraldense.

EL BETIS PREPARA SALIDAS: ¿SE VA JUAN CAMILO HERNÁNDEZ?

Juan Camilo Hernández ha sido habitualmente titular con Manuel Pellegrini en el frente de ataque. Ya le ganó la posición a Cedric Bakambu y a Ezequiel ‘Chimy’ Ávila y espera seguir afianzado como el referente de área.

En ese sentido, en Betis ya se habla de salidas en ese sector ofensivo y los sacrificados serían nada más ni nada menos que Cedric Bakambu y Ezequiel Ávila que no cuentan con los argumentos para poder mantenerse dentro de la institución bética para la siguiente temporada.

En el caso de Juan Camilo Hernández, la idea es que el siguiente proyecto gire en torno al colombiano al que esperan recuperar en óptimas condiciones después de estas molestias en su rodilla y con la necesidad de volver a marcar goles para seguir afianzándose como el goleador actual del elenco de Sevilla.