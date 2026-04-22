América se refuerza para buscar la clasificación en la Liga Betplay

América de Cali, en medio de un semestre de apertura bastante irregular, va en busca de la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay a falta de dos partidos, pero con claras opciones de conseguirlo si suma resultados positivos.

El equipo comandado por David González sigue dando de qué hablar, ya que sumó importantes triunfos en las últimas fechas que lo vuelven a meter en la lucha por uno de los ocho cupos y el cual podría llegar a obtener gracias a un importante refuerzo en la zona defensiva como lo es el de Nicolás Hernández, quien se habría recuperado de su lesión y estaría a poco de reincorporarse con el equipo.

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Nicolás Hernández a poco de volver a entrenar con América

La Liga Betplay 2026 de apertura está a punto de llegar a su fin, ya varios equipos se encuentran clasificados a la próxima ronda, Nacional, Pasto, Tolima y Junior, quienes ya alcanzaron el "número mágico", pero todavía hay cuatro cupos disponibles y ocho clubes con la ilusión de de quedarse con uno de ellos, en donde justamente se encuentra América.

La 'mechita' viene haciendo una buena participación a nivel internacional, siendo líder del grupo A con 4 puntos, y este buen momento lo viene replicando poco a poco en la liga local, pero todavía sigue haciendo falta el "centavo para el peso", ya que no tienen su clasificación asegurada.

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A David González le quedan todavía dos pruebas importantes por delante y si logra clasificar le quedan todavía por delante cuartos de final y hasta donde pueda llegar, por lo que contar con su plantilla completa y en buena forma física será importante, tomando en cuenta que todavía tienen también Copa Sudamericana.

El cuerpo técnico 'escarlata' justamente recibió una buena noticia frente a esta situación y es que Nicolás Hernández ya estaría recuperado según pruebas iniciales que se le hicieron en el departamento médico y las cuales le permitirían volver a entrenar con el resto de sus compañeros el 24 de abril, justo antes del clásico ante Deportivo Cali y en donde podría estar en juego la clasificación.

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América en la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Nacional – 40 pts Pasto - 34 Junior - 31 Tolima – 30 Once Caldas – 29 *América – 27 Internacional de Bogotá – 25 Santa Fe – 23 (+4) Cali – 23 (+3) Bucaramanga – 22 (+7) Millonarios – 22 (+6) Águilas Doradas – 22 (-6) Llaneros – 21 *Medellín – 20 (0) *Fortaleza – 19 Cúcuta – 15 (-11) Alianza – 15 (-14) *Chicó – 14 (-14) Jaguares – 14 (-15) Pereira – 7

*Equipo con un partido pendiente.

¿Cómo le ha ido a Nicolás Hernández con América?

Tras un pésimo paso por Banfield de Argentina, Hernández llegó en el cierre de la temporada 2025 a América de Cali como agente libre y firmando contrato hasta diciembre de 2028, lo que le ha permitido jugar 14 minutos, más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego.