Alfredo Arias pierde importante jugador en Junior para el cierre de la Liga Betplay

Junior de Barranquilla finalmente concretó su clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay al vencer a Llaneros en condición de local por un marcador de 2-0, un encuentro que no solo dejó tres puntos importantes, sino también una baja sensible para la fecha 18.

El equipo comandado por Alfredo Arias sufrió, pero consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Liga Betplay de manera anticipada, llegando a 31 puntos. Lamentablemente en la obtención por este logró también se vio la baja de Teófilo Gutiérrez, quien recibió una sanción por parte de Dimayor.

Alfredo Arias se quedó sin Teo en Junior por acumulación de amarillas

El cuadro barranquillero ha tenido un semestre de apertura bastante irregular, en el cual ya perdió la Superliga Betplay, su participación en Copa Libertadores no ha sido la mejor y en Liga Betplay también sufrió por los resultados que por poco lo dejan sin clasificación.

Todo parecía indicar que Alfredo Arias podría dar por finalizado su vínculo con el 'tiburón' en cualquier momento, pero las directivas decidieron apostarle a su proceso y, por el momento ya alcanzó el primer objetivo que era clasificar en el torneo local.

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Sin embargo, al uruguayo le siguen haciendo falta algunos partidos determinantes en la liga y en donde justamente no podrá contar con Teófilo Gutiérrez, quien recibió su quinta tarjeta amarilla a lo largo de la competencia.

El delantero de 40 años deberá cumplir con la respectiva sanción de acumulación de amonestaciones y lo hará en el marco de la fecha 18 cuando Junior tenga que visitar en el Estadio General Santander a Cúcuta, el cual le podría llegar a complicar las cosas si quiere permanecer en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Próximo partido de Alfredo Arias con Junior y sin Teo Gutiérrez

El siguiente reto del uruguayo al mando de la escuadra barranquillera será en condición de visitante, en la jornada 18, contra Cúcuta Deportivo.

El Estadio General Santander le abrirá sus puertas a estos dos históricos del FPC el viernes 24 de abril sobre las 16:00 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Teo Gutiérrez con Junior en la Liga Betplay 2026-I?

El goleador se ha convertido en pieza fundamental de Alfredo Arias para la reciente edición de la Liga Betplay, habiendo sumado 15 partidos, más de 500 minutos dentro del terreno de juego, en los cuales ya se ha podido reportar con cinco goles y una asistencia.