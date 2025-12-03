Cúcuta sacude la Liga Betplay: primer cambio confirmado tras su ascenso

El regreso de Cúcuta Deportivo a la primera división para la temporada 2026 no solo significa el retorno de un histórico del fútbol colombiano, sino también la reactivación de varios duelos tradicionales que forman parte de la identidad de la Liga BetPlay.

Con el ascenso del cuadro motilón, los emparejamientos de los clásicos regionales comienzan a perfilarse y dejan un panorama cargado de tradición, historia y rivalidades que volverán a encender las tribunas en diferentes zonas del país.

Para empezar, uno de los grandes atractivos será nuevamente el ‘clásico del oriente’, un duelo que el fútbol colombiano había extrañado desde que Cúcuta perdió la categoría. La confrontación ante Atlético Bucaramanga volverá a dividir al oriente del país y promete ser uno de los encuentros más intensos del calendario. La rivalidad entre rojinegros y auriverdes ha crecido con los años, y ahora tendrá un nuevo capítulo con ambas instituciones, buscando consolidarse en sus proyectos deportivos.

Otro enfrentamiento que recupera fuerza es el cruce regional entre Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla, una contienda que ha ido tomando forma durante la última década. Debido a la cercanía geográfica y al creciente roce entre ambas escuadras, este duelo será nuevamente catalogado como clásico costeño-regional, una manera de mantener vivas las identidades caribeñas dentro del torneo.

Los recientes descensos también condicionan la reorganización de emparejamientos. Con la salida de Envigado FC de la primera división, se prevé que Águilas Doradas modifique su rival tradicional y pase a disputar un duelo regional con Alianza de Valledupar, equipo que se consolida como representante de la región cesarense tras su ascenso en años recientes. Esta nueva rivalidad busca mantener el equilibrio geográfico dentro de la liga, especialmente en zonas donde el número de clubes ha variado.

Los clásicos históricos permanecerán intactos. En el Valle del Cauca, América de Cali y Deportivo Cali seguirán protagonizando el apasionante clásico caleño, un choque que trasciende lo deportivo y se mantiene como uno de los encuentros más esperados del país. En Antioquia, el derby paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín seguirá siendo la gran cita futbolera del departamento, como sucede desde hace más de seis décadas.

En Bogotá también se conservarán los emparejamientos tradicionales, con Millonarios y Nacional sosteniendo su duelo denominado ‘clásico capitalino’, pese a que los verdes no son de la ciudad. Por su parte, Fortaleza CEIF continuará protagonizando el clásico joven bogotano frente a Equidad, club que afrontará en 2026 un cambio de nombre dentro de su proceso de reestructuración institucional.

En el eje cafetero, Once Caldas y Deportivo Pereira mantendrán su enfrentamiento por la supremacía regional, un clásico que en los últimos años ha tomado especial relevancia por el crecimiento competitivo de ambos clubes.

Finalmente, otras rivalidades deberán adaptarse a las circunstancias actuales. Deportes Tolima, ante la ausencia en primera división del Atlético Huila, establecerá su duelo regional con Llaneros FC, un club en expansión dentro de los Llanos Orientales. Del mismo modo, Boyacá Chicó carecerá de un contrincante natural tras la presencia de Patriotas en la segunda división y asumirá como referencia regional su emparejamiento con Deportivo Pasto, un clásico atípico pero necesario para equilibrar la estructura de la liga.