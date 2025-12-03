Liga BetPlay 2026: así arrancaría la tabla del descenso

Sin duda alguna, el Fútbol Profesional Colombiano tiene varios aspectos por definir a lo largo de este 2025. Mientras los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay siguen en la pelea, el año aguarda por la final de la Copa y este martes 2 de diciembre se conoció oficialmente a los dos ascendidos para la máxima categoría.

Jaguares de Córdoba ya había sacado el pasaje a la primera división de manera anticipada gracias a la tabla de la reclasificación, mientras que Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca que jugaron la final y Patriotas esperaban por el segundo ascenso.

Tras una emotiva final, Cúcuta Deportivo logró sellar el ascenso cortando una mala racha que vio la caída del cuadro ‘Motilón’ en la final de 2023. Tanto Jaguares como el elenco cucuteño tienen una dura misión en la Liga BetPlay 2026. Deberán armarse de la mejor manera, mantener la base y dar golpes desde las primeras fechas para poder llegar a salvar la categoría.

ASÍ ARRANCA EL DESCENSO EN 2026: JAGUARES Y CÚCUTA LOS MÁS NECESITADOS

Como ha sido la costumbre en la Liga BetPlay, los ascensos evidentemente dan la gloria de poder jugar en la máxima categoría, pero pone en problemas a los clubes que ascienden. En ese sentido, Cúcuta, quien fue el último ascendido empieza último en la tabla del descenso con cero puntos. Jaguares, que fue el primero en subir a la primera división contará con el mismo tema.

Deportivo Cali también tiene que ganar partidos desde el arranque, dado que los azucareros no han podido salir de esa negativa realidad que los ha seguido durante los últimos tres años. Internacional de Bogotá que debuta como equipo profesional arrancará en la parte baja.

De acuerdo con la tabla del descenso que publicó José Orlando Ascencio justo después de los ascensos de Jaguares y Cúcuta, los dos clubes arrancarán en ceros y Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali son los clubes de la primera división que empezarán con más afugias para poder mantener la categoría.

TABLA DEL DESCENSO EN 2026

20. Cúcuta Deportivo | 0 puntos | 0 promedio

19. Jaguares de Córdoba | 0 puntos | 0 promedio

18. Boyacá Chicó | 69 puntos | 0,88 promedio

17. Internacional de Bogotá | 79 puntos | 1,01 promedio

16. Deportivo Cali | 83 puntos | 1,06 promedio

15. Llaneros | 45 puntos | 1,13 promedio

14. Alianza Valledupar | 91 puntos | 1,17 promedio

13. Águilas Doradas | 94 puntos | 1,21 promedio

12. Deportivo Pasto | 97 puntos | 1,24 promedio

11. Fortaleza | 106 puntos | 1,36 promedio

10. Deportivo Pereira | 107 puntos | 1,37 promedio

9. Once Caldas | 120 puntos | 1,54 promedio

8. Atlético Nacional | 128 puntos | 1,64 promedio

7. Deportivo Independiente Medellín | 130 puntos | 1,67 promedio

6. Millonarios | 130 puntos | 1,67 promedio

5. América de Cali | 130 puntos | 1,67 promedio

4. Junior de Barranquilla | 132 puntos | 1,69 promedio

3. Atlético Bucaramanga 132 puntos | 1,69 promedio

2. Independiente Santa Fe | 135 puntos | 1,73 promedio

1. Deportes Tolima | 146 puntos | 1,87 promedio