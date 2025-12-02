Cúcuta vs Real Cundinamarca: cuentas para ascender a Liga Betplay 2026

La final del Torneo Betplay 2025-II está abierta y cargada de posibles escenarios de cara al duelo definitivo entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, que se disputará este martes 2 de diciembre en el estadio General Santander a las 3:45 p. m. La mínima ventaja del equipo cundinamarqués tras el 1-0 en la ida permite distintos escenarios rumbo al título.

Puede leer: Santa Fe podría fichar a un defensa recién salido de Atlético Nacional

Posibles escenarios en la final de la B - Cúcuta vs Real Cundinamarca

El más directo es el que favorece a Real Cundinamarca: si gana, será campeón del semestre y firmará una hazaña luego de resistir con diez hombres durante gran parte del partido de ida en Techo.

Incluso un empate les bastaría para consagrarse. Con solo evitar la derrota, el conjunto cundinamarqués levantará su primer título en la categoría, apoyado en la solidez defensiva y el gran momento del arquero Kevin Cataño.

Si Cúcuta gana por un gol de diferencia, habrá lanzamientos desde el punto penal. Allí, el ascenso y el título se disputarían en una tanda dramática.

Pero si el motilón logra imponerse por dos o más goles, será campeón del Torneo Betplay 2025-II. El equipo de la frontera confía en su fortaleza en casa y en la presión que ejercerá un General Santander que seguramente estará lleno.

Sin embargo, el título no significa lo mismo para ambos. Si Real Cundinamarca se corona, no ascenderá directamente a la Liga Betplay 2026. Deberá disputar un repechaje ante Patriotas, que lo supera en la tabla de reclasificación anual.

Le puede interesar: Franco Leys, exAmérica, llegaría a otro equipo colombiano en 2026

En cambio, si Cúcuta levanta el trofeo, su ascenso será inmediato. El equipo rojinegro superaría a Patriotas en la reclasificación, lo que elimina la necesidad de un repechaje y le abriría la puerta directa al regreso a la primera división.

Así las cosas, la mínima ventaja de Real Cundinamarca obliga a Cúcuta a una remontada precisa, mientras el visitante buscará sostener lo logrado en la ida y asegurar el título que los acerque de nuevo al sueño del ascenso.