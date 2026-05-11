Cuerpo técnico de Reinaldo Rueda confirmó si llegará a dirigir a Nacional

Reinaldo Rueda vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras una serie de versiones que lo han venido vinculando bastante a un futuro regreso para dirigir a Atlético Nacional tras una esperada salida de Diego Arias finalizando el semestre de apertura.

Sin embargo, la novela llegaría a su fin tras una declaración que compartió Giovanni Hernández, ex figura del FPC, la Selección Colombia y que ahora forma parte del staff de Reinaldo Rueda. 'Gio' confirmó que por el momento no se ha concretado nada, pero que los hinchas de Nacional se pueden ilusionar.

Esto pasará con Reinaldo Rueda y Nacional

Rueda se encuentra todavía sin un equipo para dirigir desde noviembre de 2025 después de que el equipo no lograra la clasificación al Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Recientemente se le vio al entrenador de regreso en Colombia como un espectador de un curioso partido en la segunda división del FPC, en los palcos del estadio de Independiente Yumbo, el cual se estaba enfrentando a Real Santander.

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Este acercamiento a Colombia también lo habría vinculado con una posible negociación con Nacional tras el cuestionable momento de Diego Arias, aunque por el momento las directivas del 'verde paisa' se mantienen firmes con el proceso del entrenador, al menos mientras termina la Liga Betplay 2026-I.

Giovanni Hernández habría puesto fin a las especulaciones que hay y reveló que, aunque no tiene nada concreto, la posibilidad está, así como con ofertas de otros clubes, pero que el estratega es bastante discreto al respecto.

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Última vez que Reinaldo Rueda dirigió en el FPC

La última vez que se vio a Rueda en los banquillos del fútbol colombiano fue cuando dirigió a Atlético Nacional entre 2015 y 2017. En este lapso logró dirigir en 146 ocasiones, sumando 86 victorias, 34 empates, 26 partidos perdidos y seis títulos, incluyendo la Copa Libertadores en 2016.

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Próximo partido de Nacional

El siguiente reto del cuadro 'verdolaga' será en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Betplay contra Internacional de Bogotá.

Nacional se llevó una importante victoria del Estadio de Techo al vencer a Inter 1-2 y ahora buscará la clasificación en el Estadio Atanasio Girardot sobre el martes 12 de mayo sobre las 18:20 hora local.