Los arqueros que Millonarios tiene en carpeta para el segundo semestre

Para nadie es un secreto que una de las posiciones que tiene que reforzar Millonarios el segundo semestre del presente año es la de arquero, pues las actuaciones de Diego Novoa y Guillermo De Amores han dejado varias dudas entre el cuerpo técnico, razón por la que ya tendrían varias opciones para que custodien el arco azul.

A pesar de que el torneo no ha finalizado, las directivas de Millonarios ya tienen algunos nombres que pueden llegar a custodiar el arco azul, haciendo que los aficionados comiencen a tener una postura sobre los guardametas que pueden llegar y que han generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Los arqueros que tiene Millonarios en el radar

Una de las primeras alternativas que tiene el equipo azul para reforzar el arco es Wuilker Fariñez, actual jugador del Internacional de Bogotá y que tuvo un pasado en las toldas azules y que sería la prioridad para las directivas azules para el segundo semestre del 2026.

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Aunque el interés de Millonarios existe, la negociación con el guardameta venezolano estaría un poco compleja, teniendo en cuenta que el arquero tiene contrato con Internacional hasta diciembre del 2026 y su intención es quedarse en el proyecto del cuadro capitalino.

Sin embargo, Wuilker Fariñez no es la única opción que tendría Millonarios para reforzar el arco, pues también se conoció que Joan Parra, arquero del Once Caldas, sería otra de las alternativas que tiene el club azul para que sea el defensor del arco azul.

¿Qué arquero se va de Millonarios?

A pesar de que todavía tienen contrato, la primera opción para que salgan de la institución azul es Guillermo De Amores, que no ha tenido su mejor momento en Millonarios y ocupa un cupo de extranjero, razón por la que las directivas estarían haciendo el esfuerzo para llegar a un acuerdo y finalizar el contrato antes de lo estipulado.

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Por su parte, Diego Novoa finaliza contrato con Millonarios en el mes de junio, pero existe la posibilidad de que el arquero pueda tener una renovación, teniendo en cuenta que ha tenido una mejor presentación con el equipo azul y podría ser el arquero suplente para el segundo semestre del 2026.