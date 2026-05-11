Cali confirmó nuevos refuerzos: debutarían en la Copa BetPlay

El sistema de la Copa BetPlay cambió desde el 2025 con una fase previa en la que los 12 clubes eliminados de la Liga y los ocho eliminados del Torneo se enfrentan entre sí para llegar a la segunda instancia en la que, los ganadores, se medirán contra los 16 clubes que sí están en fases finales de ambas competencias locales.

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Uno de esos clubes eliminados fue nada más ni nada menos que el Deportivo Cali que no ha podido encontrar su mejor forma en los últimos años sin la posibilidad de sellar las clasificaciones a las fases definitivas. Los dirigidos por Rafael Dudamel tendrán que afrontar la Copa BetPlay a partir de este lunes 11 de mayo.

Para este primer reto que será ante Atlético Bucaramanga tras descansar en la primera jornada, Cali dio a conocer la lista de convocados. Seguramente, será la que recurrentemente utilizará para esta competencia. En su mayoría, todos los jugadores son titulares a lo largo del semestre pasado, pero hay grandes novedades.

LOS JUGADORES QUE EL CALI ASCENDIÓ AL PRIMER EQUIPO Y DEBUTARÍAN EN COPA BETPLAY

Deportivo Cali afrontará el primer reto de la Copa BetPlay cuando se mida con Atlético Bucaramanga en condición de local. Los azucareros presentarán una nómina con titulares sin guardarse nada, pero con tres jugadores claves que podrían hacer sus respectivos debuts.

Entre los jugadores que Cali ascendió para disputar la Copa BetPlay es Juan José Gómez Miranda de la Sub-19 y que recibió una convocatoria en este certamen en su primera fase. Gómez no es solo el primer jugador que ascendieron para este reto.

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Además de Juan José Gómez, Santiago Vallecilla, campeón del Sudamericano Sub-17 en Paraguay hace unas semanas recibió el premio de ser ascendido al primer equipo y podría tener la oportunidad. Además, Kevin Suárez también recibió la confianza por parte de Rafael Dudamel para este encuentro.

LA ALINEACIÓN QUE TENDRÍA EL DEPORTIVO CALI VS BUCARAMANGA

Sin duda alguna, es lo único que le queda al Cali de Rafael Dudamel con una copa que entregará cupo a la Copa Sudamericana del 2027 en caso de quedar campeones. Los verdiblancos saben lo que se juegan, y por eso no quieren perder terreno desde la primera jornada ante el Atlético Bucaramanga.

Para este enfrentamiento, Rafael Dudamel no improvisaría y saldría con la nómina habitual, esa que afrontó la Liga BetPlay, claro está, sin Avilés Hurtado que no estuvo en la convocatoria para este encuentro entre equipos de la primera división. A Kevin Suárez, Santiago Vallecilla, Juan José Gómez les tocaría esperar como suplentes.

En ese sentido, de acuerdo con información de Quique Barón en Planeta Fútbol aseveró que, “la más probable alineación sería con Pedro Gallese, Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Keimer Sandoval y Juan José Tello sería novedad haciendo el lateral izquierdo. Más adelante Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Johan Martínez, Andrés ‘Titi’ Rodríguez y Juan Ignacio Dinenno”.

Rafael Dudamel le mete todo a esta Copa BetPlay con la necesidad de sellar la clasificación para la segunda fase de esta competencia. Los jóvenes que son novedades en esta lista tendrán que esperar sus respectivos momentos en el segundo tiempo.

EL GRUPO DEL DEPORTIVO CALI EN LA COPA BETPLAY

Cali debutará en la Copa BetPlay 2026 contra Atlético Bucaramanga en condición de local en el Estadio Palmaseca. El sistema del campeonato de Copa junta a los 12 y ocho clubes eliminados de la Liga y del Torneo. La primera instancia cuenta con fase de grupos para clasificar a la segunda fase con los clubes que sí clasificaron en la máxima categoría y en el ascenso.

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Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa BetPlay, Deportivo Cali tendrá que enfrentar a Atlético Bucaramanga, Boca Juniors de Cali, Alianza Valledupar y Real Santander. Todo arrancará el lunes 11 de mayo y terminará a finales del mes para definir a los clasificados para las semifinales.