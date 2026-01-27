Daniel Cataño dejó sin equipo a Jarlan Barrera: se reveló todo

Independiente Medellín sigue dando de qué hablar en la el Fútbol Profesional Colombiano, en esta ocasión al darse a conocer lo que habría pasado en cuanto a la continuidad de Jarlan Barrera y la respectiva llevada de su nuevo '10', Daniel Cataño.

El mercado de fichajes del 'poderoso de la montaña' estuvo marcado por la llegada de importantes jugadores como Salvador Ichazo, Didier Moreno, Yony González y recientemente la de Daniel Cataño, pero así mismo hubo salidas significativas como la de Jarlan Barrera, a quien se le decidió no renovar su contrato para firmar a Cataño.

Esto pasó entre Cataño y Jarlan Barrera en Medellín

El equipo que comanda Alejandro Restrepo no empezó de buena manera la presente temporada a pesar de las contrataciones que se llevaron a cabo. Sin embargo, todavía le hacía falta una incorporación más y es la de Daniel Cataño, el mediocentro ofensivo que finalmente obtuvo su oportunidad de jugar en el club.

Aunque no todo en esta historia en la que Daniel se pudo vincular al "equipo de sus amores" terminó bien, ya que para que el nacido en Bello pudiera ser fichado tenían que liberar un cupo en su posición, pero también por la parte económica, por lo que se decidió no continuar con Jarlan Barrera.

Esta noticia la confirmó el gerente deportivo del club, Federico Spada, quien habló de la terminación del contrato de Barrera y el proceso de negociación que se llevó a cabo con Cataño, de quien terminaron comprando el 100% de sus derechos deportivos, desde Bolívar.

"Jarlan vino con seis meses de préstamo y ampliación de un año. Después de la final nos reunimos e hicimos un comité. Vimos que había la posibilidad de traer a Cataño de vuelta, no fue una operación fácil porque fue una compra de parte nuestra a Bolívar y cuando vimos la oportunidad en el mercado hablamos con el Mr, quien siempre quiso a Jarlan porque lo tuvo en Nacional y necesitaba un jugador de ese estilo, tal como lo es Daniel y decidimos darle prioridad".

¿Cómo le fue a Jarlan Barrera jugando con Medellín?

Tras una buena temporada con Cali, arribó a finales de 2025 al 'poderoso de la montaña', habiendo sido pieza indispensable en la Liga BetPay y la respectiva copa, jugando un total de 25 partidos, más de 1.400 minutos en los que se reportó con un gol y cuatro asistencias.