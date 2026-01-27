Los hinchas de Deportivo Independiente Medellín se ilusionan con el regreso de uno de los grandes ídolos que ha tenido en los últimos años. Se trata del delantero argentino Germán Ezequiel Cano, quien podría volver al conjunto 'poderoso'.
Este martes 27 de enero, Federico Spada, gerente deportivo del cuadro antioqueño, dio a conocer en diálogo con Win Sports que ya hay un plan para lograr el retorno de Cano como regalo de Navidad para la afición roja.
"Nosotros le queremos dar ese regalo de Navidad a nuestra hinchada finalizando el año. Siempre estamos en contacto con él y su representante. Personalmente hablé con él durante el mercado de fichajes. Él tiene contrato hasta diciembre y es muy importante para su club (Fluminense)", aseguró.
Spada agregó que Germán Ezequiel Cano ha manifestado su deseo de volver a Medellín al término de su contrato en Fluminense.
"Para nosotros es un ídolo, que quiere volver y nosotros queremos que vuelva. Esperamos que en Navidad le podamos dar esa noticia a nuestra hinchada", agregó
¿De qué depende el regreso de Germán Cano?
Federico Spada, gerente deportivo de Medellín, explicó que para el regreso de Cano se espera que el futbolista termine su contrato con Fluminense, el cual está pactado hasta diciembre de 2026.
Adicionalmente, con 38 años, el atacante ya estaría próximo a disputar sus últimas temporadas como profesional y trataría de retirarse en el cuadro 'poderoso'.
Medellín buscará a Juan Guillermo Cuadrado
En medio de diálogo con Win Sports, Spada agregó que Medellín también quiere vincular próximamente a Juan Guillermo Cuadrado.
El directivo aseguró que el contrato de Cuadrado con el Pisa está pactado hasta junio de 2026 y se esperará a que termine la temporada europea para intentar una negociación.