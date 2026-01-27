El de Falcao no será el único regreso esperado por los hinchas de Millonarios, la temida delantera es anhelada por el tigre García y por el retorno del goleador Leonardo Castro. Los hinchas albiazules esperan ver cuanto antes a los artilleros pisando las canchas. Ambos atacantes viajaron a Pasto.

El estadio La Libertad será escenario para un nuevo duelo por la Liga Betplay, donde Millonarios visita a un fuerte Pasto, que no ha dejado puntos en las primeras fechas del campeonato. El equipo volcánico acumuló triunfos contra Medellín y Águilas. El entrenador Jonathan Risueño espera un gran encuentro donde se destaquen los mejor jugadores.

Leo Castro regresa luego de dos lesiones en el 2025: fractura de peroné y una distensión de bíceps femoral

Leo Castro estuvo apartado de las canchas desde el mes de marzo del 2025, el artillero y por ese entonces figura del equipo sufrió una fractura de peroné en su pierna izquierda.

El atacante embajador necesitó de una intervención quirúrgica, y a pesar de regresar en septiembre, su cuerpo se resintió de otro percance, una distensión de bíceps femoral que lo apartó temporalmente de las canchas en el remate del campeonato.

Leo Castro tiene su objetivos claros: "la meta que tengo que es ser goleador":

Previo al viaje a Pasto el goleador dejó unas palabras de aliento para la hinchada embajadora, sabiendo que es un encuentro crucial contra los volcánicos, dos derrotas 2-1 en las primeras jornadas mantiene a los aficionados escépticos: “Darle alegría a la hinchada, a mi familia y empezar con Pasto, por la meta que tengo que es ser goleador”.

El ambiente no es el mejor, los periodistas en el aeropuerto El Dorado preguntaron por lo que se dice en el vestuario azul: “No pues obviamente estas dos derrotas han pegado muy duro, el equipo siempre anda con la misma mentalidad de sacar las cosas adelante, quedamos en ir hacer un buen partido en Pasto, arrancar con los tres puntos, creo que es el paso más grande que queremos dar, con la expectativa de ser campeones”.

"Tenemos que trabajar de la mejor manera": Leo Castro sobre su competencia en la titular de Millonarios

Delantera soñada, peleando por un puesto con Radamel Falcao: “Es algo muy bonito, sabemos que los tres tenemos que trabajar de la mejor manera, y obviamente darle al profe con quien arrancar, creo que es una competencia muy limpia, y obviamente nos va hacer mejorar muchísimo”.

Finalmente el artillero reconoció los errores que han causado los malos resultados: “Millonarios lo tiene todo, lastimosamente no hemos tenido buen balance a la hora de definir, creo que en ocasiones que no llegan nos concretan, eso se ha mejorado y esperamos en este partido hacer las cosas de la mejor manera”.