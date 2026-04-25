Por la jornada número 34 de la Premier League de Inglaterra, en las horas de la mañana de este sábado 25 de abril se enfrentaron Liverpool FC con Crystal Palace en el mítico y conocido estadio de Anfield Road.

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Ganó Liverpool

El compromiso terminó 3 goles a 1 a favor del equipo que es dirigido por el neerlandés Arne Slot. En la escuadra de la ciudad de The Beatles, como bien se sabe, supo jugar el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



Pero dejando de un lado el resultado, en el cotejo se presentó una acción que se terminó haciendo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Daniel Muñoz marcó

El protagonista de la jugada fue el lateral derecho colombiano Daniel Muñoz, que estaría con la tricolor en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Al minuto 71, el exjugador del Atlético Nacional de Medellín y Águilas Doradas marcó el descuento para Crystal Palace, donde también juega el mediocampista colombiano Jefferson Lerma.

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Críticas a Daniel

Tras el tanto, todo el estadio, es decir, los hinchas del Liverpool, saltaron en su contra y lo abuchearon hasta más no poder, esto porque antes del tanto el portero del conjunto rojo pidió que el compromiso se detuviera por un golpe que sufrió.



A pesar de esto y la misma petición de los demás jugadores del Liverpool, Daniel Muñoz pateó a la portería rival con el portero en el suelo y la bola se fue al fondo de la red. En redes también critican al futbolista que estuvo en la liga de Bélgica. Otras personas, seguidores del lateral de la Selección Colombia, saltaron en su defensa.