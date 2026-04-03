La Selección Colombia de Mayores no tuvo una buena doble jornada de partidos amistosos FIFA, de cara a lo que será el inicio de la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Contra Croacia, aunque el combinado tricolor arrancó de gran manera, terminó perdiendo 2 goles a 1. Luego, ante la Francia de Kylian Mbappé y sus amigos, Colombia también quedó abajo en el marcador por 3 a 1.

El sueño sigue firme

A pesar de que estos compromisos no salieron como esperaban los hinchas del equipo cafetero, la ilusión de que la Selección Colombia haga un gran Mundial está intacta y sobre esto, precisamente, hizo referencia en las últimas horas Daniel Muñoz.



El exjugador de Atlético Nacional de Medellín, que milita en Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra, sería el lateral derecho del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo.

Palabras de Daniel

Daniel empezó diciendo que la tricolor cuenta con una generación muy importante, que supo llegar a la gran final de la Copa América 2024, que se llevó a cabo en territorio estadounidense.



“Tenemos una generación que fue capaz de dar ese salto en calidad. Llegamos a la final de la Copa América, nuestra primera desde 2001. Tenemos mucho talento y somos más que un equipo: somos una familia. Es difícil crear un equipo así, pero lo hemos conseguido", expresó.



Después, el futbolista que también supo jugar en Águilas Doradas y en la liga de Bélgica confesó el objetivo claro con el que la Selección Colombia tiene que llegar a la Copa Mundial de la FIFA.

"Ganar el Mundial"

“Ahora tenemos que dar ese siguiente paso en calidad, que es llegar a la final del Mundial y ganarla, para que este grupo realmente diga que somos una generación dorada. La idea de jugar el Mundial, creo, entusiasma a cualquier jugador. Pero no queremos ir solo para estar ahí; queremos ir con un objetivo claro: ganar el Mundial”, aseveró, sin rodeos.



El trabajo de ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, sin lugar a dudas, no será un trabajo para nada fácil para la Selección Colombia, pero la labor tampoco es imposible.



Aunque eso sí, si el combinado patrio quiere levantar el trofeo, tiene que mejorar mucho su nivel de juego. Estos últimos meses y semanas de cara al certamen serán claves para conseguir eso.