Daniel Muñoz recibe nueva distinción en Inglaterra: “Es fantástico”

Crystal Palace dio uno de los golpes grandes en el mercado de transferencias del 2024 cuando ficharon a Daniel Muñoz tras cuatro años exitosos en el Genk de Bélgica. Al colombiano no le pesó afianzarse en la Premier League, la mejor liga del mundo y demostró en la banda derecha ser un diferente dentro de la competencia.

Vea también: Benfica hizo negociazo con Richard Ríos: "Ofertas de al menos el doble"

No demoró mucho en destacarse con goles y asistencias que lo pusieron en la órbita de equipos como el Liverpool y Barcelona, entre otros clubes que quieren contar con sus servicios por ser uno de los mejores laterales derechos de la Liga Inglesa.

Con el Crystal Palace, el antioqueño logró ganar los dos primeros títulos del club levantando la FA Cup y la Community Shield, nada más ni nada menos que contra el Manchester City y el Liverpool respectivamente. Además, fue el mejor jugador de la FA Cup.

Gracias a esto, y a su primera mitad de la temporada, un ídolo del Liverpool, Jamie Carragher lo puso entre la alineación ideal de la Premier League destacándose con jugadores como Declan Rice o Bruno Fernandes.

“ES FANTÁSTICO”; JAMIE CARRAGHER SOBRE DANIEL MUÑOZ

El zaguero central inglés que ahora está como panelista en el medio Sky Sports, afirmó que lo de Daniel Muñoz en esta primera mitad de la temporada ha sido diferencial al nivel de ponerlo dentro del onceno ideal de la Premier League.

Le puede interesar: Cali inició contacto con un ex Selección Colombia: “Me encantaría regresar”

Jamie Carragher afirmó en Sky Sports que, “es fantástico. Es parte de una unidad realmente fuerte defensivamente. No ha estado presente en los últimos dos juegos, pero ha hecho tres goles y un par de asistencias también, por lo que creo que es fantástico”.









Este onceno ideal de Jamie Carragher está compuesto por Robin Roefs como arquero defendiendo los colores del Sunderland, Marc Guehi del Crystal Palace con Gabriel Magalhaes del Arsenal, Daniel Muñoz de lateral derecho con Riccardo Calafiori del Arsenal por la izquierda. Granit Xhaka del Sunderland junto con Declan Rice del Arsenal, Bruno Fernandes del Manchester United, Antoine Semenyo del Bournemouth, Morgan Rogers del Aston Villa y Erling Haaland del Manchester City.

LA LESIÓN QUE COMPLICA A DANIEL MUÑOZ

La última presencia de Daniel Muñoz con el Crystal Palace fue el 3 de diciembre cuando marcó un gol ante el Burnley por la Premier League. De ahí en adelante no ha podido ser de la partida perdiéndose seis partidos. Oliver Glasner habló de una lesión de rodilla que complicará al lateral derecho.

Lea también: El refuerzo que tiene en la mira Santa Fe por pedido de Pablo Repetto

Después de una intervención quirúrgica a la que se sometió el antioqueño, se confirmó que estaría afuera de las canchas entre cuatro a seis semanas. En ese orden de ideas, su regreso estaría fijado para la segunda o tercera semana de enero del 2026.