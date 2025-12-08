Daniel Muñoz: nueva versión sobre su ausencia en el último partido de Crystal Palace

La ausencia de Daniel Muñoz en el partido del pasado domingo entre Fulham y Crystal Palace, por la Premier League, sigue generando comentarios y nuevas versiones alrededor del defensor colombiano.

Aunque su no convocatoria ya había sido explicada inicialmente por el cuerpo técnico, en las últimas horas surgieron rumores adicionales que le añadieron otro matiz al caso.

En primera instancia, el entrenador Oliver Glasner aseguró que Muñoz presentó una molestia en una de sus rodillas, razón por la cual se decidió no arriesgarlo, teniendo en cuenta su alta carga de minutos.

No obstante, durante el fin de semana empezó a circular una versión extraoficial que apunta a que el futbolista habría estado implicado en un percance con otra persona en una calle de Londres.

Carlos Antonio Vélez explicó la ausencia de Daniel Muñoz

Sobre este tema se refirió este lunes Carlos Antonio Vélez, en su espacio Palabras Mayores de Antena 2 y Win Sports, aclarando que pudo conocer información relacionada, pero sin confirmación plena.

Según explicó el periodista, reportes de la Policía en Inglaterra hablan de un futbolista internacional de 29 años que habría tenido una rencilla con un sujeto en la vía pública y terminó detenido.

Sin embargo, Vélez puntualizó que NO se puede asegurar que dicha persona sea Daniel Muñoz, ya que por protocolos de seguridad y privacidad, las autoridades inglesas no revelan identidades.

Por ahora, el club mantiene como versión oficial la lesión en la rodilla, mientras el defensor espera evolucionar de buena manera para reaparecer este domingo 14 ante Manchester City, en medio de un caso que todavía no está completamente esclarecido.