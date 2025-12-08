El Rolo Flórez , DT del Cúcuta, eligió a qué equipo de Liga BetPlay le gustaría dirigir

Nelson ‘Rolo’ Flórez dejó claro cuál es el equipo de la Liga BetPlay que le gustaría dirigir en el futuro, en una confesión que despertó reacciones entre hinchas y viejos conocidos del fútbol colombiano.

Lea también Iván Arboleda dejará a Millonarios y atajará en otro club de Liga BetPlay

En diálogo con Caracol, el entrenador de 51 años fue directo: “Sueño con dirigir a Santa Fe, sería muy bonito ser el técnico de un equipo donde crecí como jugador”, expresó el ex lateral derecho.

La relación entre Flórez y el club cardenal es profunda. El ‘Rolo’ debutó en Santa Fe en 1993 y tuvo tres etapas como futbolista en la institución: 1993-1998, 2001 y 2005.

Uno de los momentos más recordados de su carrera con el equipo bogotano fue en 1996, cuando hizo parte de la plantilla que fue subcampeona de la Copa Conmebol tras perder la final ante Lanús.

La trayectoria de Nelson 'Rolo' Flórez

Además de Santa Fe, Flórez tuvo una extensa trayectoria como jugador en clubes como Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Cúcuta Deportivo y Academia FC.

En su etapa como formador y estratega, también estuvo vinculado a los dos grandes de Bogotá, pues ya pasó por Santa Fe y Millonarios en labores de formación.

Lea también DT de Portugal pasó por alto a James y Luis Díaz, y prefirió hablar de Hugo Rodallega

A nivel de selecciones, el ‘Rolo’ fue asistente técnico de la Selección Colombia juvenil entre febrero de 2018 y febrero de 2020, durante el proceso de Arturo Reyes.

Como entrenador en propiedad, ha dirigido a Fortaleza, Barranquilla FC y Cúcuta Deportivo, y ahora mantiene vivo el anhelo de algún día sentarse en el banco del club donde comenzó a escribir su historia.