Marino Hinestroza dejaría de jugar en Nacional y daría el salto a la Premier League

La posibilidad de que Marino Hinestroza deje nuevamente de ser jugador de Atlético Nacional volvió a tomar fuerza en las últimas horas, justo cuando se empieza a mover el mercado de pases en el fútbol internacional.

Todo apunta a que Marino estaría en el radar del Crystal Palace de la Premier League, club en el que actualmente militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Así lo han informado algunos comunicadores cercanos al fútbol internacional, quienes aseguran que el movimiento podría concretarse en el próximo mercado invernal.

¿Cuánto pagaría Crystal Palace por Marino Hinestroza?

En cuanto al valor de la operación, desde Inglaterra estarían dispuestos a poner sobre la mesa una oferta cercana a los 7 millones de dólares, una cifra inferior a la que se mencionó en mercados anteriores, teniendo en cuenta que su nivel reciente no ha sido el mismo.

Sobre su situación contractual, es importante recordar que una parte de sus derechos deportivos pertenece al Columbus Crew de la MLS, factor que también incidirá directamente en cualquier negociación.

Más allá de lo económico, en el entorno del jugador también pesa un aspecto deportivo: la posibilidad de ganar reconocimiento internacional pensando en una eventual convocatoria a la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Hinestroza ha sido un nombre recurrente en rumores de salida durante las últimas temporadas, pero hasta ahora Nacional ha logrado sostenerlo dentro de su proyecto deportivo.

Por ahora, la opción está sobre la mesa y en los próximos días podría haber novedades, mientras el futuro de Marino vuelve a quedar en el centro del mercado.