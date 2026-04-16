Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, cada vez más cerca de la Conference League

El Rayo Vallecano, que superó su eliminatoria de cuartos de final contra el AEK Atenas, pese a su derrota por 3-1 en Grecia, se enfrentará al Estrasburgo, el líder de la primera fase, en las semifinales de la Conference League, con el encuentro de ida en Madrid y el de vuelta en Francia, mientras que el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma jugarán contra el Shakthar.

Crystal Palace avanzó de ronda a pesar de la derrota contra Fiorentina

El equipo de los cafeteros recibirá primero al conjunto ucraniano en el duelo de ida y jugará la vuelta como visitante. Las eliminatorias de las semifinales de la Liga Conferencia se jugarán los próximos 30 de abril, la ida, y 7 de mayo, la vuelta. La final es el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig.

Fiorentina venció 2-1 a Crystal Palace en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia de la UEFA, pero no le alcanzó para avanzar de ronda. Ambos colombianos tuvieron acción, Muñoz como titular y Lerma como emergente.

El conjunto inglés selló la clasificación gracias al marcador global de 4-2. Ismaïla Sarr abrió la cuenta para la visita al minuto 17, mientras que Albert Gudmundsson empató de penal al 30 y Cher Ndour firmó la remontada al 53. Crystal Palace resistió y celebró su paso a semifinales.

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma jugarán contra el Shakthar

El Shakhtar Donetsk hizo valer los tres goles de ventaja (3-0) que logró en la ida y se convirtió en el primer semifinalista de la Liga Conferencia, tras empatar este jueves 2-2 en su visita al campo de un AZ Alkmaar que nunca creyó en la remontada.

Pero el Shakhtar, que dirige el turco Arda Turan, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid y Barcelona, no estaba dispuesto a que nada pusiese en peligro su clasificación y selló definitivamente el billete para las semifinales con un tanto del brasileño Luca Meirelles (2-2) a siete minutos para el final.

Unas semifinales en las que el conjunto ucraniano, campeón de la Copa de la UEFA en el año 2009, se medirá con el ganador de la eliminatoria entre el Fiorentina y el Crystal Palace, que afronta la vuelta con una clara ventaja tras imponerse por 3-0 en el choque de ida.