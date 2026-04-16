Emotiva declaración de Luis Díaz en Champions: "Semifinales, allá vamos"

Luis Díaz vive uno de los momentos más destacados de su carrera en Europa. Luego de ser figura en la clasificación de FC Bayern Munich a las semifinales de la UEFA Champions League, el atacante colombiano compartió una publicación en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

“Una noche para recordar. Semifinales, allá vamos”, Luis Díaz

“Una noche para recordar. Semifinales, allá vamos”, escribió el guajiro, acompañando imágenes de la histórica victoria bávara sobre Real Madrid en el Allianz Arena.

El Bayern aseguró su boleto entre los cuatro mejores del continente tras imponerse con un global de 6-4 en una serie cargada de emociones. Díaz fue determinante en ambos compromisos y terminó convertido en uno de los grandes protagonistas de la eliminatoria gracias a sus goles y desequilibrio constante por la banda izquierda.

En el partido de vuelta, el colombiano firmó uno de los tantos más importantes de la temporada al minuto 87, con un remate desde fuera del área que rompió el empate parcial y encaminó la clasificación alemana. Posteriormente, Michael Olise selló el 4-3 definitivo para desatar la fiesta en Múnich.

Luis Díaz espera las semifinales tras derrotar al Real Madrid: "aquí tiene que ser, es el momento"

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Tras el encuentro, Díaz reconoció la magnitud de su anotación y el significado especial que tuvo en un momento límite del compromiso.

“En el top tres, si no en el número uno, no sé. Recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y más significado tiene por el tramo, porque era un partido súper complicado y necesitábamos el resultado”, expresó el extremo.

Además, valoró la dificultad de enfrentar a un rival con la experiencia del conjunto español. “Real Madrid es un equipo muy grande. Tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos y creo que hizo un buen partido”, añadió.

El atacante también destacó el impulso anímico que significó la expulsión de Eduardo Camavinga en la recta final del duelo. “Nos levantó anímicamente y dijimos: aquí tiene que ser, es el momento”, comentó.