Oliver Kahn se rindió ante Luis Díaz: "el mérito hay que dárselo a Arne Slot y al Liverpool"

Oliver Kahn destacó públicamente la influencia de Luis Díaz en la temporada de FC Bayern Munich, luego de la clasificación del conjunto bávaro a las semifinales de la Champions League tras vencer 4-3 al Real Madrid, en una serie vibrante que concluyó 6-4.

"Cuando la decisión se planteó en el Bayern entre Díaz y Cody Gakpo, no tuvimos ninguna duda en optar por Luis Díaz"

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El histórico exportero y referente del club elogió la decisión tomada por la dirigencia al fichar al atacante colombiano y aseguró que nunca existieron dudas internas sobre su elección por encima de otras opciones del mercado.

“En primer lugar, el mérito hay que dárselo a Arne Slot y al Liverpool FC por permitir que este traspaso se llevara a cabo. Cuando la decisión se planteó en el Bayern entre Díaz y Cody Gakpo, no tuvimos ninguna duda en optar por Luis Díaz. Tomamos la decisión correcta”, afirmó Kahn.

Las palabras del exdirectivo llegan en un momento ideal para el colombiano, protagonista en la eliminatoria frente al Real Madrid. La prensa alemana resaltó su actuación y lo señaló como una de las piezas determinantes para remontar el encuentro disputado en Múnich.

"Ese espíritu de lucha colombiano, esa negativa a rendirse, ha sido fundamental": Lucho descresta en Europa

El diario Bild destacó que Díaz y Michael Olise “le dieron la vuelta al partido”, mientras otros medios calificaron la serie como un “absoluto espectáculo” tras el paso del Bayern a la siguiente ronda.

Kahn fue más allá y ubicó al extremo cafetero entre los mejores de Europa en su posición, resaltando no solo su talento, sino también su mentalidad competitiva.

“Díaz está entre los mejores extremos izquierdos de Europa en este momento, y lo ha demostrado de manera constante esta temporada a pesar de tener 29 años. Su capacidad para encarar a los rivales, generar peligro y sumar goles a su juego ha sido excepcional”, sostuvo.

Además, remarcó el valor intangible que ha entregado al vestuario muniqués. “Lo que aporta a este equipo nos ha elevado, su influencia es enorme, y ese espíritu de lucha colombiano, esa negativa a rendirse, ha sido fundamental para nosotros”, añadió.