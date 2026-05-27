Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Conference League con Crystal Palace

Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Europa con la camiseta de Crystal Palace al coronarse este miércoles 27 de mayo campeones de la Conference League 2025/2026.

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El equipo de Muñoz y Lerma se impuso en la gran final disputada en el Red Bull Arena de Leipzig a Rayo Vallecano con marcador de 1-0 gracias a la anotación conseguida por Jean Philippe Mateta en el minuto 50.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma hacen historia en Crystal Palace

Con el título de la Conference League, los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Crystal Palace, teniendo en cuenta que han sido protagonistas de una época doradas de las águilas.

Con Muñoz y Lerma como piezas fundamentales, el equipo de Londres ha conquistado la FA Cup 20242025 y la Community Shield 2025.

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El premio a Crystal Palace por ganar la Conference League

Por ser campeón de la UEFA Conference League, el Crystal Palace recibirá un importante premio de 7 millones de euros.

Además, el equipo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma logró un lugar directo en la fase de la liga de la UEFA Europa League 2026/2027.