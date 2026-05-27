La verdadera razón por la que Colombia entrena en el estadio de Techo en Bogotá

La Selección Colombia comenzó desde el pasado lunes 25 de mayo los trabajos oficiales de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

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Según estableció el director técnico Néstor Lorenzo, las jornadas de entrenamiento se llevaran a cabo en Bogotá hasta el próximo 4 de junio, día en el que el plantel nacional se desplazará a San Diego, Estados Unidos, para afrontar la recta final de trabajos de cara al Mundial.

¿Por qué la Selección Colombia entrena en el estadio de Techo?

En los primeros días de entrenamientos ha causado sorpresa que la Selección Colombia a adelantado los trabajos en el estadio Metropolitano de Techo y no en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

La decisión de cambiar el lugar de las prácticas generó múltiples versiones, sin embargo, este miércoles 27 de mayo se explicó en Voces del Deportes de Deportes RCN la verdadera razón.

Según dio a conocer Sebastián Heredia, la Selección Colombia está trabajando en el estadio Metropolitano de Techo por que este escenario cuenta con una de las mejores gramillas del país, que además de híbrida, tal y cómo serán las que se encontrará el equipo nacional en la Copa del Mundo.

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"La razón es que la cancha del estadio Metropolitano de Techo es, quizá, la mejor cancha del país y está a disposición de la Selección Colombia. Además es una cancha híbrida, que se reacondicionó para un evento FIFA que hubo en el país. Para el Mundial femenino y quedó en un estado impecable y las canchas del Mundial van a ser híbridas", dijo el periodista.

De esta manera, quedó desmentida la versión de que la Selección Colombia no entrenaba en la sede de la FCF en Bogotá por los edificios que están alrededor, los cuales podrían servir para que se espíen los entrenamientos.